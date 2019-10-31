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Скандал в украинском футболе. Клуб оштрафовали и лишили очков из-за слов о судье
Источник материала: Tut.by
Громкий скандал в украинском футболе разгорелся после матча 1/16 финала Кубка Украины между львовским «Рухом», который выступает в Первой лиге, и представителем УПЛ «Мариуполем»,
«Мариуполь» одолел «Рух» и стал последним участником 1/8 финала Кубка Украины.
После матча президент «Руха» Григорий Козловский жестко выразился в адрес судьи:
— Хочу проявить уважение к команде «Мариуполь». Но чем ближе мы к высшей лиге, тем больше я понимаю комментарии «Динамо» Киев, что такое донецкое судейство. Я прошу прощения, но сегодня все люди в один голос на стадионе кричали — судья п***рас. Знаете, мне, как президенту, трудно согласиться, но реально п***рас. Может, они думают, что люди не понимают в футболе, что такое дух футбола, что такое игра, что такое праздник. Все ради результата?
Сразу после этого дисциплинарный комитет назначил «Руху» штраф в размере 500 тысяч гривен (20,2 тыс. долларов) и условно лишил клуб трех очков во втором украинском дивизионе. Об этом сообщается
В первой лиге Украины «Рух» идет на третьем месте и претендует на выход в высший дивизион.
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Скандал разгорелся после матча 1/16 финала Кубка Украины между львовским «Рухом» и «Мариуполем».
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