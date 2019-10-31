Владимир Хотиненко: как картавому лысому человеку удалось изменить мир?

Источник материала: Аргументы и факты

В преддверии 102-й годовщины Октябрьской революции в прокат выходит фильм «Ленин. Неизбежность» Владимира Хотиненко. Накануне премьеры мы вместе с известным режиссёром попытались разобраться в том, кем всё-таки был Ульянов-Ленин — гением, провидцем или авантюристом?

Человек № 1

Юлия Шигарева, «АиФ»: — Смелый вы всё-таки человек, Владимир Иванович! Накануне очередной годовщины Октябрьской революции выпускаете фильм с таким провокационным названием. Не боитесь ещё большё разворошить осиное гнездо?

Владимир Хотиненко: — Хороший вопрос! Не боюсь совершенно! Более того, мне очень хочется, чтобы вокруг этого — и фильма, и самого Ильича — возникло какое-то умственное движение. По одной простой причине! Да, фигура Ленина противоречивая, драматическая, сложная. И кровь на нём... Я всё это знаю. Но! Считаю совершенно неправильным то, что личность такого масштаба постепенно забывается. А ведь все серьёзные исследователи считают именно Ленина персоной № 1 среди людей, так или иначе изменявших мир. Ни Чингисхан, ни Македонский, ни Тамерлан, ни Цезарь — нет, именно этот картавый лысый человек сильнее прочих повлиял на историю всего человечества. А мы почему-то смущаемся о нём говорить. Да, он подписывал расстрельные приговоры. Но в истории человечества вы не найдёте ни одного белого-пушистого на таком поприще. Их просто не бы-ва-ет!

К тому же октябрь 1917-го — это великий период нашей истории. Трагический невероятно, но великий! И неправильно это забывать. Как неправильно и то, что нынешние школьники понятия не имеют, кто такой Ленин. Тень Сталина, как тень отца Гамлета, ещё где-то витает в их сознании, а Ленина — нет. Но если мы предполагаем, что можем научиться на ошибках истории, то их как минимум нужно анализировать. А тут складывается ощущение, что важнейшую главу в нашей истории просто взяли и вырвали.

— А вы сами смогли понять, как мальчик из благопристойной провинциальной дворянской семьи превратился в вершителя судеб мира?

— Этот вопрос сложен даже для историков. Но, поскольку я как художник имею право на допуски, я выразил это в названии «Ленин. Неизбежность». Где-то там, на небесах, была написана некая пьеса — не сотворения, а передела мира. И подбирались исполнители для неё. И на роль вершителя судеб был избран именно этот человек. Тот Великий Режиссёр посчитал, что этот сможет.

Да и кинематограф за последние три десятка лет вообще не обращался к этой теме. Мне очень близок фильм Сокурова «Телец», в котором речь идёт о последних днях Ленина. А в нашей картине совершенно новый материал о том, как он пришёл к броневику, Октябрю и всему тому, что произошло в 1917 году.

Столкнули лбами

— Ещё одна тема, которая активно обсуждается в последние годы, — что Россия в 1910-е была сильной, процветающей державой, а революцию ей чуть ли не извне навязали.

— К сожалению, Россия сама в тот момент переживала кризис — и духовный, и социальный. Я много читал о том, что в 1910-е творилось в монастырях. Плюс поражение в Русско-японской войне, Ходынка — надо же такому случиться в день коронации!

Да и Первая мировая сильно изменила картину мира. Америка, которая в войну отсиделась в сторонке, вышла на арену и заняла то место, которое занимает до сих пор. Вопрос о том, не была ли Первая мировая кем-то срежиссирована, всё чаще приходит мне в голову. Ведь Германия была последней страной, с которой Российская империя должна была бы воевать. Наш царь был в родстве с германским кайзером, немцы ещё со времён Петра прекрасно адаптировались (в отличие от англичан и французов, которые даже не считали нужным учить русский язык) и активно участвовали в жизни России. И вдруг нас сталкивают лбами именно с немцами. Германия в результате терпит поражение, да и нам та война стоила такой крови, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Дальше — Вторая мировая война. Мы вполне могли избежать военного конфликта с немцами, но нас столкнули опять. И самое замечательное — написана масса исследований о наших войнах с немцами. Кроме тех, что полыхали в ХХ веке. Как будто бы там есть что-то такое, о чём...

— Не хотят говорить?

— Да. Что лучше не трогать. Потому что это неудобно. А ещё лучше забыть и переписать всё с чистого листа.

Но, на мой взгляд, интересно анализировать именно такие драматичные, противоречивые фигуры, как Ленин. Да и социальные протесты — они же никуда не ушли. Да, сегодня есть масса тех, кто ненавидит Ленина. Но почему?! Простите, а что такого он хотел? Принести справедливость в этот мир — разве плохо? Известно, что кодекс строителя коммунизма практически повторял заповеди Иисуса. Только без упоминания Иисуса. Но в самих этих идеях нет ничего худого!

А та мерзость, которая вокруг нас творится, это хамство зажравшихся, разбогатевших — это что, хорошо? И что, против этого не может вызреть протест? Может! Просто сегодня благодаря современным технологиям появились средства сдерживания этих протестов, их научились как-то успокаивать. Но это до поры до времени.

На мой взгляд, сейчас надо заново создавать систему координат — объяснять, что нельзя стирать грань между добром и злом, к примеру. Что это необходимые компоненты мироустройства, как рай и ад. Надо возвращать человека к его собственному мнению. Учить его не терять свою личную точку зрения.

«Живее всех живых». Какие стихи и сказки слагали о Ленине после его смерти Подробнее

— К вопросу про систему координат. Мы, те, кто родился до середины 1970-х...

— (Смеётся.) У молодёжи применительно к нам даже термин появился — old school (старая школа. — Ред.).

— Ну да, мы «олдскульные», но тем не менее мы формировались в чёткой системе координат. А постперестроечные поколения — в какой системе координат живут они?

— Ни в какой! Их герой уже даже не Гагарин, а Джокер. И началось всё с разрушения системы образования. С этого ЕГЭ, будь он неладен, с упрощения. И всё стало пошлым. Я так сформулировал: пошлость — это воинствующее упрощение. А мы в России не можем, чтобы просто. У нас всегда было сложно, всегда! Не говорю, хорошо это или плохо, когда тебя не только твой собственный быт беспокоит, но и далёкий Гондурас (смеётся). Думаю, это наша генетическая основа. И это позволяет надеяться, что те, кто вырос после перестройки, переживут определённый кризис и смогут выйти на другой уровень. Такова логика судьбы России. Просто надо продержаться до того времени, когда вырастет это новое поколение, которое будет относиться к стране не как потребители.