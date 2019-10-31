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Открывать валютные счета за границей можно будет без разрешения Нацбанка

01.11.2019 11:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Открывать валютные счета за границей можно будет без разрешения Нацбанка

фото: zab.ru

Как сообщил зампред Нацбанка Сергей Калечиц, отмена административных процедур в этом вопросе должна стать завершающим этапом либерализации валютных отношений.

Для этого должна быть принята новая редакция закона о валютном регулировании и валютном контроле, которая будет предусматривать полную отмену административных процедур при открытии счетов в зарубежных банках.

"Завершающим этапом либерализации валютных отношений станет принятие новой редакции закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Законопроектом предусмотрена полная отмена административных процедур (то есть разрешений) при проведении физическими лицами - резидентами валютных операций, связанных с движением капитала, а также при открытии и использовании юридическими лицами - резидентами счетов в банках за границей", - цитирует БЕЛТА выступление Калечица на международном форуме, посвященном  вопросам повышения доверия к национальным валютам.

 
 
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Как сообщил зампред Нацбанка Сергей Калечиц, отмена административных процедур в этом вопросе должна стать завершающим этапом либерализации валютных отношений.
 
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