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Открывать валютные счета за границей можно будет без разрешения Нацбанка
01.11.2019 11:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: zab.ru
Как сообщил зампред Нацбанка Сергей Калечиц, отмена административных процедур в этом вопросе должна стать завершающим этапом либерализации валютных отношений.
Для этого должна быть принята новая редакция закона о валютном регулировании и валютном контроле, которая будет предусматривать полную отмену административных процедур при открытии счетов в зарубежных банках.
"Завершающим этапом либерализации валютных отношений станет принятие новой редакции закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Законопроектом предусмотрена полная отмена административных процедур (то есть разрешений) при проведении физическими лицами - резидентами валютных операций, связанных с движением капитала, а также при открытии и использовании юридическими лицами - резидентами счетов в банках за границей", - цитирует
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Как сообщил зампред Нацбанка Сергей Калечиц, отмена административных процедур в этом вопросе должна стать завершающим этапом либерализации валютных отношений.
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