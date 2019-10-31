В Минске BMW опрокинулся на крышу

Источник материала: Tut.by

В Минске автомобиль опрокинулся на крышу. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 1 ноября, около 09.45, на развязке проспекта Победителей с МКАД. По предварительной информации, водитель BMW при заезде на внутреннее кольцо не учел погодные условия, состояние дорожного покрытия, поэтому не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.



Фото: ГАИ

В ГАИ отметили, что водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому травм не получили.

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В ГАИ просят водителей учитывать, что в сложившихся погодных условиях внешне кажущаяся чистой проезжая часть может быть скользкой. Водителям стоит выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал. Избегать ненужных перестроений, опережений и обгонов. Повысить бдительность при проезде пешеходных переходов.