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Белорусы будут платить за услуги ЖКХ по полной не ранее 2026 года

01.11.2019 10:56 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белорусы будут платить за услуги ЖКХ по полной не ранее 2026 года
Фото носит иллюстративный характер, источник: Tomorrowland.com

В ходе подготовки дорожной карты Всемирный банк рекомендовал проведение реформ госпредприятий, создание равных условий для развития государственного и частного секторов, реализацию мер по стабилизации финансового сектора, по тарифной политике услуг теплоснабжения и др.

 
 
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Фото носит иллюстративный характер, источник: Tomorrowland.com В ходе подготовки дорожной карты Всемирный банк рекомендовал проведение реформ госпредприятий,...
 
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