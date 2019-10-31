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Белорусы будут платить за услуги ЖКХ по полной не ранее 2026 года
Источник материала: Myfin
В ходе подготовки дорожной карты Всемирный банк рекомендовал проведение реформ госпредприятий, создание равных условий для развития государственного и частного секторов, реализацию мер по стабилизации финансового сектора, по тарифной политике услуг теплоснабжения и др.
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Фото носит иллюстративный характер, источник: Tomorrowland.com В ходе подготовки дорожной карты Всемирный банк рекомендовал проведение реформ госпредприятий,...
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