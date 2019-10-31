Неуловимый Георг. Немецкий солдат бежал из лагеря и 40 лет водил за нос ФБР

Источник материала: Аргументы и факты

В 1985 году зрители популярного американского утреннего телевизионного шоу Today, выходившего на телеканале NBC, едва не подавились кофе, услышав, что перед ними предстанет «последний солдат Адольфа Гитлера, который много лет скрывается на территории Соединенных Штатов». Все это походило на мистификацию. Тем более что гость, представленный ведущим Брайантом Гамбелем, выглядел как классический американский пенсионер. Но мужчина, который имел при себе документы на имя Денниса Ф. Уайлза, заявил: «На самом деле меня зовут Георг Гартнер, я был солдатом вермахта. В 1945 году я сбежал из лагеря для военнопленных и с тех пор скрываюсь от американских властей».

Африканский фронт

Георг родился 18 декабря 1920 года в Швайднице (Нижняя Силезия). Он стал военнообязанным как раз тогда, когда Гитлер начинал покорение Европы. В 1940 году в возрасте 19 лет Гартнера призвали на службу в вермахт.

Многие его сверстники нашли свою смерть на Восточном фронте, но новобранцу повезло — в первый, но далеко не в последний раз в жизни. За несколько месяцев до вторжения гитлеровцев в СССР рядового Гартнера направили совсем в другую сторону. В феврале 1941 года в Ливии высадились немецкие части, которые должны были помочь союзникам-итальянцам в разгроме британских колониальных войск. Георг входил в состав Немецкого Африканского корпуса, которым командовал генерал Эрвин Роммель. По сравнению с боями на советско-германском фронте война в Африке выглядела настоящим курортом.

Африканский корпус доставил немало неприятностей британцам, однако со временем ситуация на этом театре боевых действий резко изменилась, так как к сражениям подключились американцы. В мае 1943 года немецкие войска в Африке были окончательно разбиты в Тунисе. Солдаты и офицеры Африканского корпуса в массовом порядке сдавались в плен. Среди них оказался и Георг Гартнер.

«Райская жизнь» в плену

И снова везение: молодой парень угодил в плен не под Сталинградом и даже не на территории Франции в 1944 году, где американцы с немецкими пленными тоже не очень-то церемонились. Гартнера отвезли в Соединенные Штаты, поместив в лагерь в Деминге, штат Нью-Мексико. Георг оказался одним из чуть более 370 000 немецких военнопленных, перевезенных во время Второй мировой войны на территорию США.

Американский лагерь для немецких военнопленных ничем не походил на подобные лагеря в Европе. Он скорее напоминал трудовую коммуну: все его обитатели обязаны были трудиться. Впрочем, ни о каких каменоломнях и других непосильных работах речь не шла. Немцев, к примеру, привлекали к уборке урожая, труду на различных предприятиях в качестве механиков, электриков и т. д. Свободное время пленным разрешалось проводить за различными играми, изучением английского языка, чтением, прослушиванием музыки. Они могли ходить в кино и даже совершать экскурсии в ближайшие города: для этого, правда, требовалось не допускать нарушений дисциплины на работе и в быту.

В 1945 году, когда война подходила к концу, стало известно, что американские власти собираются вернуть немецких военнопленных в Германию.

Побег

Далеко не у всех эта новость вызвала восторг: ехать предстояло из сытого края в разоренную и разрушенную Европу. У Гартнера был и свой собственный страх: родная Силезия оказалась в зоне советской оккупации, а американские СМИ утверждали, что русские с немецкими солдатами не церемонятся. По решению Потсдамской конференции большая часть Силезии отошла Польше, а город Швайдниц превратился в польскую Свидницу.

Георг Гартнер решил во что бы то ни стало остаться в США. Ни родных, ни друзей у него в этой стране не было, поэтому побег из лагеря казался совершенно безумной идеей. Но он решился. Рядом с лагерем проходила железная дорога, по которой регулярно курсировали товарные поезда. 24 сентября 1945 года Георг сумел проползти под двойными воротами лагеря. Не замеченный охраной, он сумел вскочить в один из вагонов товарного состава. Поезд привез его в Калифорнию. Георг не слишком хорошо говорил по-английски, но в Соединенных Штатах, стране, созданной иммигрантами, это мало кого смущало. Он хватался за любую работу: был разнорабочим, грузчиком, дровосеком, мыл посуду.

Он взял себе новое имя — Деннис Ф. Уайлз — и даже сумел обзавестись карточкой социального страхования.

Georg Gärtner, el soldado alemán que escapó de un campo de prisioneros en EEUU y pasó en ese país el resto de su vida sin ser descubierto https://t.co/zKUuAVyaqV — Guillermo Carvajal (@labrujulaverde) April 20, 2018

Жена заставила

Между тем ФБР внесло Георга Гартнера в список разыскиваемых лиц, причем немец фигурировал в нем в числе тех, чей розыск считался наиболее приоритетным. Портрет беглеца можно было найти в почтовых отделениях по всей Америке. Новоявленный Деннис Ф. Уайлз, зная, что его ищут, пытался вести незаметную жизнь. Хотя у него случались проколы. Как-то беглец обнаружил себя на фотографии в журнале Life: немец, будучи отличным лыжником, входил в число тех, кто спасал пассажиров поезда, застрявшего во время снежной бури в Сьерра-Неваде.

Но страхи были напрасными. Человека с фото никто не сопоставил с тем, чей уже пожелтевший от времени портрет можно было увидеть на почте. Деннис Ф. Уайлз женился, переехал в Колорадо, стал работать консультантом по строительству. После выхода на пенсию он с женой уехал на Гавайи, и там супруга внезапно устроила скандал.

«Ты меня пугаешь! — кричала она. — Ты ничего не рассказываешь о своем детстве, о своей юности, о своих близких. Я не знаю, что за тайны ты хранишь. Возможно, ты наемный убийца или грабитель банков. Я ухожу от тебя».

Перед таким напором Деннис не устоял и рассказал всю правду. Жена, узнав его историю, сказала, что прятаться всю жизнь невозможно и нужно найти способ легализоваться.

Что с ним делать?

Беглый военнопленный обратился к американскому историку Арнольду Краммеру, специализировавшемуся на Второй мировой войне. Краммер изучал и историю нахождения немецких военнопленных на территории США. Историк был восхищен рассказом Гартнера и заявил, что книга о его жизни станет бестселлером. В 1985 году совместное произведение Краммера и Гартнера, получившее название «Последний солдат Гитлера в Америке», было готово. Накануне начала продажи книги Георг появился в эфире телешоу, где рассказал о себе на всю страну.

Случай Георга Гартнера поставил американские власти в тупик. Да, 40 лет он числился в розыске, но какие обвинения ему предъявлять? Побег из лагеря? Но война давно кончилась, лагеря были закрыты еще в 1945 году. Гартнер не был осужден и не являлся военным преступником, поэтому сажать его в тюрьму было не за что. Обвинения в нелегальной иммиграции тоже не подходили, ведь Гартнер попал в Соединенные Штаты не по своей воле. Да, он жил под чужим именем, но был добропорядочным гражданином Америки и не нарушал закон даже в мелочах. Отправить его домой? Но уезжал-то он из Германии, а теперь родной город оказался в Польше.

Георг Гартнер в 2009 г. Фото: Public Domain

24 года ожидания

В общем-то, никто в США особенно не возражал против того, чтобы бывший военнопленный теперь уже совершенно законно стал американским гражданином. Однако чиновники различных ведомств пинали его друг другу, словно мячик. Хождения пенсионера по инстанциям продолжались месяц за месяцем, год за годом. Все формальности были улажены только через 24 (!!!) года после его публичного признания. В возрасте 89 лет Георг Гартнер, он же Деннис Ф. Уайлз, стал гражданином Соединенных Штатов.

Интересно, что супруга, буквально вынудившая Гартнера сделать признание, все-таки ушла от него. Оказалось, что дело было не только в тайнах далекого прошлого. Бывший солдат Африканского корпуса Георг Гартнер скончался в Лавленде, штат Колорадо, в 2013 году, спустя месяц после своего 92-летия.