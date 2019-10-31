«Бежала полумарафон на пятом месяце беременности». Как родители троих детей находят время на спорт

Источник материала: Tut.by

Викторию и Михаила Войтюк свел туристический клуб в Бресте: там пара познакомилась в студенчестве. С того времени прошло десять лет, а в семье уже трое детей — Сема, Вова и Вера. Думаете, «туристическому» образу жизни пришел конец? Как бы не так: семья Войтюк бегает, плавает, ходит в походы и летает на парапланах.



Фото: из семейного архива. Путешествие на о. Сардиния, Италия

GO.TUT.BY попросил нетипичную многодетную семью поделиться секретом: «Как все успевать?».

«Бежала полумарафон на пятом месяце беременности»

Свой образ жизни эта семья называет «туристическим»: их не пугают походы, перелеты и отдых в палатках — все это они делают с детьми. Любовь к активному отдыху, которая появилась в студенческие годы, не исчезла с годами: в семье и папа, и мама, и дети активно проводят время.

Виктория по образованию медик, работала судмедэкспертом. Сейчас 30-летняя мама в декретном отпуске. После рождения первого ребенка она решилась исполнить университетскую мечту: управлять парапланом. Поехала на курсы в Польшу, потом — в школу воздушной акробатики в Россию. И вот уже несколько лет у многодетной мамы традиция — раз в год на две недели она уезжает за границу, чтобы полетать на параплане.



Фото: из семейного архива. Старт для парапланеристов на горе Бабадаг в Олюденизе, Турция

— Параплан отдыхом не назовешь. Пока в горы заедешь, пока дождешься нужного ветра, пока очередь твоя дойдет, — рассказывает Виктория. — Чувствуешь себя после полетов не отдохнувшей, но на высоте.

Михаил работает арбористом (специалист по обслуживанию и уходу за деревьями — прим.ред.), в свободное время ходит в горы. Если уезжает, то надолго: двух недель для этого экстремального увлечения мало.

Чтобы совместить интересы всех, в семье работает простое правило: график разъездов заранее согласовывается.

— Учитываем пожелания каждого, чтобы никому не было напряжно. У нас есть семейный выезд на море с детьми, горы для мужа и парапланы для меня. А еще совместные выезды в лес, походы на байдарках, поездки на велосипедах. Детей с собой берем практически везде. Во-первых, это наши дети — на бабушек и дедушек не хотим спихивать. А во-вторых, мы с детства прививаем им любовь к спорту, — поясняет Виктория.



Фото: из семейного архива

Весной прошлого года семья ездила на альпсборы в Крым, где мальчики жили в уже привычной для них обстановке — с родителями в палатке. А год назад паре удалось совместить семейную поездку на море и парапланы. Младшей малышке тогда было два месяца, Виктория кормила ее грудью.

Такие путешествия в этой семье давно не считаются чем-то необычным. Лишь один поступок молодая мама вспоминает с пометкой «отчаянный»:

— На пятом месяце беременности я пробежала полумарафон на Мальте. Было тяжеловато с животом, но я все-таки врач по образованию и все адекватно оценивала: здоровью ребенка это не навредило.



Фото: из семейного архива. После полумарафона в Мальте

Как все успевать: секрета нет, только логистика и расписание

У детей — свои хобби: 5-летний Сема и 3-летний Вова посещают и скалодром, и бассейн, и занятия по робототехнике, и логопеда. Чтобы находить время на активные увлечения всех, семья завела на холодильнике планинг: в нем подробное расписание — что, кому и во сколько.

— Секрета нет, только логистика действий и строгое расписание, — смеется многодетная мама.

Заметно помогает многодетной семье и совмещение увлечений. Папа на скалодром мог взять люльку с маленькой дочкой. Сейчас он готовится к триатлону и ходит в бассейн параллельно с сыном. Такие занятия спортом практикует и Виктория: когда она ходила в школу бега — брала с собой мальчиков, они проводили время в зале, прыгали на матах.



Фото: из семейного архива. Во время тренировки

— Часто так бывает, что кто-то из родителей занимался спортом, а потом появился ребенок — и все, родители выпали из обоймы. Для нас то странно, — удивляется мама. — Привезли детей на тренировку, а сами в телефоне — почему бы не взять форму и в это время не позаниматься?

Активный образ жизни помогает Виктории быстро приходить в форму после родов. Девушка признается, что достаточно много «наедала» в период беременности: в первые роды прибавила около 16 кг, во вторые — 17, а в третьи — почти 20. Но каждый раз примерно за четыре месяца все уходило. Это все тренировки: бег, парапланы — и активные семейные дни.



Фото: из личного семейного архива. Поход на байдарках

Когда кто-то из пары в отъезде, все обязанности по уходу за детьми ложатся на второго родителя. Тут самое важное, по мнению семьи, понимать, что супруги — это единомышленники, которые поддерживают друг друга. В том числе, и в плане увлечений.

На такой образ жизни брестчан малознакомые люди часто смотрят с непониманием:

— Одни восхищаются, а другие — обычно старшее поколение — немного негодуют. Мне кажется, что это отголоски советского воспитания. Ничего не имею против: их воспитывали по-другому, но сейчас все поменялось, — уверена Виктория.

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