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«Министр промышленности уже пересел с Audi на Geely». Свидерский рассказал о планах завода «БЕЛДЖИ»

01.11.2019 12:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«В следующем году планируем произвести уже 30 тысяч автомобилей», — рассказал на пресс-конференции и. о. директора завода «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский.


17 ноября 2017 года президент Лукашенко дал старт работе завода «БЕЛДЖИ». За два года на заводе произвели 22 тысячи автомобилей, с конвейера сходит три модели. До сих пор лидером продаж является самый дорогой в линейке кроссовер Geely Atlas. За 9 месяцев текущего года завод сработал в прибыль, а объем экспорта в РФ достиг 100 млн долларов. Тем не менее Свидерский признал, что по экспорту идет отставание от планов. Пока в РФ уехали более 8 тысяч авто, хотя изначально рассчитывали на 13 тысяч.

— На следующие годы стоит задача расширить географию. Казахстан, Таджикистан, Армения, Литва, Польша, Украина. Пока ведутся переговоры. Для того, чтобы продавать наши машины в странах Евросоюза, необходимо начать производство моделей с двигателями Евро 6. Поэтому сейчас стоит вопрос об открытии завода полного цикла по производству двигателей. Одновременно с этим планируется модернизация модельного ряда, в частности, модели Atlas. Под капотом у нее должен появиться двигатель 1.5 турбо, который отвечает экологическим нормам Евро 6, — рассказал Геннадий Свидерский.

Сохранится ли льготное кредитование в следующем году — пока неясно. При этом Геннадий Свидерский признал, что отсутствие специальной финансовой программы серьезно ударит по объемам продаж Geely в Беларуси. Так что пока завод ведет переговоры с банками-партнерами, но никаких окончательных договоренностей нет.

— Что касается уровня локализации, то она у нас практически сразу была на уровне 50%, и список локализованных деталей не будет сильно расширяться. Но в перспективе на наши машины будут устанавливаться стекла Могилевского завода. Также возможно использование шумоизоляции, стартеров и генераторов белорусского производства.

Поинтересовались на пресс-конференции и госзакупками — удалось ли пересадить чиновников на Geely.

— Плановые закупки идут. Могу сказать, что министр промышленности пересел с Audi на Geely, — рассказал Геннадий Свидерский.

 
 
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На пресс-конференции, посвященной двухлетию завода БЕЛДЖИ Геннадий Свидерский, и.о. генерального директора, поделился планами на будущий год.
 
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