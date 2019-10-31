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«Министр промышленности уже пересел с Audi на Geely». Свидерский рассказал о планах завода «БЕЛДЖИ»
Источник материала: Tut.by
«В следующем году планируем произвести уже 30 тысяч автомобилей», — рассказал на пресс-конференции и. о. директора завода «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский.
17 ноября 2017 года президент Лукашенко
— На следующие годы стоит задача расширить географию. Казахстан, Таджикистан, Армения, Литва, Польша, Украина. Пока ведутся переговоры. Для того, чтобы продавать наши машины в странах Евросоюза, необходимо начать производство моделей с двигателями Евро 6. Поэтому сейчас стоит вопрос об открытии завода полного цикла по производству двигателей. Одновременно с этим планируется модернизация модельного ряда, в частности, модели Atlas. Под капотом у нее должен появиться двигатель 1.5 турбо, который отвечает экологическим нормам Евро 6, — рассказал Геннадий Свидерский.
Сохранится ли
— Что касается уровня локализации, то она у нас практически сразу была на уровне 50%, и список локализованных деталей не будет сильно расширяться. Но в перспективе на наши машины будут устанавливаться стекла Могилевского завода. Также возможно использование шумоизоляции, стартеров и генераторов белорусского производства.
Поинтересовались на пресс-конференции и госзакупками — удалось ли пересадить чиновников на Geely.
— Плановые закупки идут. Могу сказать, что министр промышленности пересел с Audi на Geely, — рассказал Геннадий Свидерский.
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На пресс-конференции, посвященной двухлетию завода БЕЛДЖИ Геннадий Свидерский, и.о. генерального директора, поделился планами на будущий год.
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