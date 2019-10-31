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В Пинске пройдет открытый конкурс хореографии детских школ искусств «Стань звездой!»

01.11.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Конкурс пройдет 13–14 декабря 2019 года на сцене ГУК «Пинский городской Дом культуры» по адресу: г. Пинск, пл. Ленина, 7а.

Организатором Конкурса является государственное учреждение образования «Пинская детская школа искусств № 3» при содействии сектора культуры Пинского городского исполнительного комитета.



Для участия в Конкурсе допускаются учащиеся детских школ искусств.


Конкурс проходит публично, в одном туре, формах соло или дуэт по номинациям:

̵  классический танец;

̵  народно-сценический танец;

̵  современный танец;

̵  эстрадный танец.


Возрастные категории участников:

̵  9-10 лет (включительно);

̵  11-13 лет (включительно);

̵  14-15 лет (включительно).


Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется по установленной ФОРМЕ до 2 декабря 2019 года. Заполненную форму заявки необходимо выслать на электронную почту Оргкомитета star-pinsk@mail.ru с пометкой «Заявка на конкурс «Стань звездой» либо по адресу: 225710 Брестская обл., г. Пинск, пл. Ленина, 22.

Разъяснения по вопросам, возникающим в ходе подготовки к Конкурсу, можно получить по телефонам 8(0165)32-25-82, 8(044)588-42-62, 8(029)115-49-26 и электронной почте: star-pinsk@mail.ru.

ПОЛОЖЕНИЕ


Пинский горисполком

 
 
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Конкурс пройдет 13–14 декабря 2019 года на сцене ГУК «Пинский городской Дом культуры» по адресу: г. Пинск, пл. Ленина, 7а. Организатором Конкурса является...
 
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