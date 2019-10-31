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В Пинске пройдет открытый конкурс хореографии детских школ искусств «Стань звездой!»
01.11.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Конкурс пройдет 13–14 декабря 2019 года на сцене ГУК «Пинский городской Дом культуры» по адресу: г. Пинск, пл. Ленина, 7а.
Организатором Конкурса является государственное учреждение образования «Пинская детская школа искусств № 3» при содействии сектора культуры Пинского городского исполнительного комитета.
Для участия в Конкурсе допускаются учащиеся детских школ искусств.
Конкурс проходит публично, в одном туре, формах соло или дуэт по номинациям:
̵ классический танец;
̵ народно-сценический танец;
̵ современный танец;
̵ эстрадный танец.
Возрастные категории участников:
̵ 9-10 лет (включительно);
̵ 11-13 лет (включительно);
̵ 14-15 лет (включительно).
Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется по установленной
Разъяснения по вопросам, возникающим в ходе подготовки к Конкурсу, можно получить по телефонам 8(0165)32-25-82, 8(044)588-42-62, 8(029)115-49-26 и электронной почте:
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Конкурс пройдет 13–14 декабря 2019 года на сцене ГУК «Пинский городской Дом культуры» по адресу: г. Пинск, пл. Ленина, 7а. Организатором Конкурса является...
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