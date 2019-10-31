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МТС на неделю устроил скидки до 30% на 40 популярных смартфонов

01.11.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

МТС на неделю устроил скидки до 30% на 40 популярных смартфонов

МТС объявляет время страшно выгодных скидок! К Halloween в течение недели более 40 смартфонов и планшетов будут доступны со значительными скидками — до 30%.

На ряд моделей начала действовать скидка на покупку единым платежом. Она предоставляется по промокоду «Супер». Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо сообщить промокод работнику салона связи МТС либо ввести его в поле комментария при оформлении заказа в интернет-магазине.

При этом многие модели устройств, принимающих участие в акции, можно приобрести дешевле как при покупке за полную стоимость, так и в рассрочку. Акция действует с 28 октября по 3 ноября.

Подробности смотрите на сайте компании МТС.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

 

 

 
 
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МТС на неделю устроил скидки до 30% на 40 популярных смартфонов
 
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