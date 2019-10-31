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При поддержке «АиФ» прошел форум корпоративных юристов

01.11.2019 12:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

При поддержке «АиФ» прошел форум корпоративных юристов
Фото из открытых источников

25 октября в Минске состоялся VII Белорусский форум корпоративных юристов, в котором приняли участие более 250 руководителей и представителей юридических служб ведущих организаций всех сфер экономики.

Организаторы мероприятия – Образовательный центр «Профессиональный интерес» и журнал «Юрист». Информационный партнер – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси. Генеральным партнером мероприятия стала Белорусская республиканская коллегия адвокатов.

Николай СТАРОВОЙТОВ, заместитель Министра юстиции Республики Беларусь в своей речи поделился наблюдениями, почерпнутыми на правовом форуме в Санкт-Петербурге:

- Во время выступления одного из спикеров прозвучало: «Профессии юриста осталось жить 10 лет». Я был поражен. Но с учетом развития ИТ-технологий  это может стать реальностью. Да, есть правовые ситуации, когда нужен человек, но в основном работу могут выполнять машины. Профессия юриста не умрет, но выживут только самые лучшие.

Владимир ХОМИЧ, заведующий информационно-методическим кабинетом ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь», доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь  выразил мнение, что либерализация уголовного законодательства осуществления экономической деятельности должна быть комплексной и общей, а не избирательной, которая существует сейчас.

В целом тематика VII Форума была посвящена анализу вступивших в силу в 2019 году нормативных правовых актов в сферах налогового, антимонопольного законодательства, либерализации уголовного законодательства в сфере преступлений против порядка осуществления экономической деятельности; влиянию открытых данных государственных органов на экономическую безопасность бизнеса, рассмотрению законопроектов, планируемых к принятию в 2020 году, анализу судебной практики 2019 года и обсуждению иных актуальных вопросов, касающихся деятельности субъектов хозяйствования.

Анжела ПЛЕНКИНАзаместитель генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности, сообщила, что при содействии ВОИС в 2020 году в Беларуси будет запущен проект «Медиация в интеллектуальной собственности.

Обмен мнениями

Участники в ходе форума получили множество практических рекомендаций.

Валентин РАЧКОВСКИЙ, управляющий партнер ООО «БелБренд Консалт», патентный поверенный Республики Беларусь, в своем докладе о способах защиты и охраны интеллектуальной собственности рассказал, что компьютерная программа сама по себе не может быть запатентована, однако заложенные в нее решения могут стать объектом патентования.

Важными аспектами ПО, как актива организации, поделился Павел ЦАРЕВ, председатель Палаты налоговых консультантов Республики Беларусь, управляющий партнер Baker Tilly Bel:

- Когда вы приобретаете оборудование с предустановленным программным обеспечением, стоимость которого входит в стоимость оборудования, выделять такое программное обеспечение в качестве нематериального актива не нужно.

Полезную информацию об обновленных правилах ТЦО сообщила Екатерина СЫРНИКОВА, менеджер практики налоговых и юридических услуг, группа трансфертного ценообразования, EY («Эрнст энд Янг»):

- Следует обратить внимание на то, что за 2019-2022 годы при доплате налога на прибыль вследствие ТЦО-корректировок в течение 5 дней с момента подачи уточненной налоговой декларации пеня не начисляется.

На форуме мы не могли не затронуть сферу закупок, которая претерпела изменения в этом году. Дмитрий ЛАЕВСКИЙ адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Лаевский, Юльский и партнеры», выразил мнение, что «государственные деньги равно риски. Госзапупки раньше - риски для руководства госорганизации (покупателя). Госзакупки теперь – источник риска для частного бизнеса».

Наталья ЗВОРОНО, эксперт Ассоциации налогоплательщиков, выступала в блоке «Торговые схемы с оффшорами: практика и налоги с изменениями 2019 года». Тема интересная, но для Беларуси непростая. Наталья сообщила:

- Кипр перестал быть безналоговой и оффшорной зоной, но налоги все же не самые высокие (на прибыль 12,5%, зачет налога без соглашения).

А Сергей ХМЫЛКО, управляющий партнер Адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры», дал рекомендацию: «Надо проверять полномочия руководителя компании при работе с зарубежным контрагентом. Это исключит риск оспаривания сделок, и обязательство возникнет в отношении организации, а не лица по доверенности»

Несомненным гвоздём программы стала закрытая сессия для собственников и руководителей «Сompliance control: защита интересов компании, инвесторов, клиентов, сотрудников». Михаил ЧЕРНИКОВ, председатель правления экспертного совета Ассоциация безопасности бизнеса и комплаенса, рассказал о важности оптимизации бизнес-процессов компании:

- Важно подавить в себе любовь к бюрократии и «задушить» внутреннего писателя регламентов. Важно искать баланс среди операционной эффективности и любви к коллегам. Отменить неработающие процедуры  - это тоже решение. Комплаенс не должен мешать работать.

 
Теги: Минск
 
 
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«Есть мнение, что профессии юриста осталось жить 10 лет. Да, есть правовые ситуации, когда нужен человек, но в основном работу могут выполнять машины. Профессия...
 
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