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Хеллоуин и концерт Лявона Вольского. Куда пойти в Витебске в эти выходные
Источник материала: Tut.by
В эти выходные продолжаем отмечать Хеллоуин: «ТриО» приглашает на «Ужасную вечеринку» с классными призами. Но нужен костюм в стиле этого праздника. А в «Битлз-клубе» выступит Лявон Вольский. Так что первые выходные ноября будут нескучными!
«Ужасная вечеринка» на Хеллоуин
«ТриО» приглашает всех на самую ужасную вечеринку года. В программе:
Концерт Лявона Вольского
Электрический концерт группы Volski в рамках тура All inclusive посвящен знаковым датам в жизни проектов Левона Вольского — «Мроя», N.R.M., Zet, Volski.
Инфолиния: +375 25 913−38−76.
«Арт-школа GREENЦЕНТР»
В программе:
Хороших выходных!
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В эти выходные продолжаем отмечать Хеллоуин: «ТриО» приглашает на «Ужасную вечеринку» с классными призами. Но нужен костюм в стиле этого праздника. А в...
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