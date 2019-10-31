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Хеллоуин и концерт Лявона Вольского. Куда пойти в Витебске в эти выходные

01.11.2019 12:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти выходные продолжаем отмечать Хеллоуин: «ТриО» приглашает на «Ужасную вечеринку» с классными призами. Но нужен костюм в стиле этого праздника. А в «Битлз-клубе» выступит Лявон Вольский. Так что первые выходные ноября будут нескучными!

«Ужасная вечеринка» на Хеллоуин


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Где: ТРЦ «ТриО» (пр. Строителей, 15в)

Когда: 2 ноября, с 16.00

Вход: бесплатный

«ТриО» приглашает всех на самую ужасную вечеринку года. В программе:

  • с 16.00 до 18.00 можно будет сделать аквагрим (2-й уровень ТРЦ). В это же время и там же пройдет квест «Ужасные приключения». Нужно будет получить карточку участника, пройти 6 заданий, вернуть карточку на стойку регистрации и верить в удачу. Организаторы разыграют 13 подарков. Участвовать в квесте могут только дети и взрослые в костюмах, с гримом или атрибутами Хеллоуина.
  • в 17.00−19.00 на 1-м уровне ТРЦ пройдет развлекательная программа. В 18.20 — розыгрыш подарков за квест и конкурс костюмов.
  • в 19.00, на парковке — файер-шоу.

Концерт Лявона Вольского


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Где: Beatles club (ул. Октябрьская, 12)

Когда: 3 ноября, 19.00

Билет: 20−30 рублей

Электрический концерт группы Volski в рамках тура All inclusive посвящен знаковым датам в жизни проектов Левона Вольского — «Мроя», N.R.M., Zet, Volski.

Инфолиния: +375 25 913−38−76.
 

«Арт-школа GREENЦЕНТР»


Фото: pixabay.com

Где: торговый центр GREENЦЕНТР (ул. Чкалова, 35)

Когда: 3 ноября, 15.00

Вход: бесплатный

В программе:

  • творческие мастер-классы (можно будет создать поделки, порисовать в технике эбру, украсить сладкое угощение)
  • игровая площадка с аниматором
  • аквагрим.

Хороших выходных!

 
 
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В эти выходные продолжаем отмечать Хеллоуин: «ТриО» приглашает на «Ужасную вечеринку» с классными призами. Но нужен костюм в стиле этого праздника. А в...
 
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