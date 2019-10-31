Хеллоуин и концерт Лявона Вольского. Куда пойти в Витебске в эти выходные

Источник материала: Tut.by

В эти выходные продолжаем отмечать Хеллоуин: «ТриО» приглашает на «Ужасную вечеринку» с классными призами. Но нужен костюм в стиле этого праздника. А в «Битлз-клубе» выступит Лявон Вольский. Так что первые выходные ноября будут нескучными!

«Ужасная вечеринка» на Хеллоуин



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Где: ТРЦ «ТриО» (пр. Строителей, 15в) Когда: 2 ноября, с 16.00 Вход: бесплатный

«ТриО» приглашает всех на самую ужасную вечеринку года. В программе:

с 16.00 до 18.00 можно будет сделать аквагрим (2-й уровень ТРЦ). В это же время и там же пройдет квест «Ужасные приключения». Нужно будет получить карточку участника, пройти 6 заданий, вернуть карточку на стойку регистрации и верить в удачу. Организаторы разыграют 13 подарков. Участвовать в квесте могут только дети и взрослые в костюмах, с гримом или атрибутами Хеллоуина.

в 17.00−19.00 на 1-м уровне ТРЦ пройдет развлекательная программа. В 18.20 — розыгрыш подарков за квест и конкурс костюмов.

в 19.00, на парковке — файер-шоу.

Концерт Лявона Вольского



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Где: Beatles club (ул. Октябрьская, 12) Когда: 3 ноября, 19.00 Билет: 20−30 рублей

Электрический концерт группы Volski в рамках тура All inclusive посвящен знаковым датам в жизни проектов Левона Вольского — «Мроя», N.R.M., Zet, Volski.

Инфолиния: +375 25 913−38−76.

«Арт-школа GREENЦЕНТР»



Фото: pixabay.com

Где: торговый центр GREENЦЕНТР (ул. Чкалова, 35) Когда: 3 ноября, 15.00 Вход: бесплатный

В программе:

творческие мастер-классы (можно будет создать поделки, порисовать в технике эбру, украсить сладкое угощение)

игровая площадка с аниматором

аквагрим.

Хороших выходных!