Источник материала: Tut.by

Ученые выяснили, что корь стирает память иммунной системы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Science Immunology .



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«Мы нашли действительно убедительные доказательства того, что вирус кори на самом деле разрушает иммунную систему, — сказал профессор Стивен Элледж (Stephen Elledge), генетик из Гарвардской медицинской школы и соавтор статьи. — Корь представляет для людей гораздо большую угрозу, чем мы предполагали ранее».

The Guardian отмечает, что во всем мире корь ежегодно поражает более 7 миллионов человек и является причиной более 100 000 смертей. Снижение уровня вакцинации привело к тому, что за первые три месяца 2019 года во всем мире было зарегистрировано более 110 000 случаев заболевания корью, что почти на 300% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Великобритания недавно утратила свой статус «без кори» из-за падения показателей иммунизации от кори, эпидемического паротита и краснухи. Охват 95% населения считается необходимым для предотвращения вспышек. Но среди детей в возрасте 24 месяцев в Англии вакцинация снизилась с 91,2% в 2017−18 гг. до 90,3% в 2018−19 гг., что является самым низким показателем с 2010 года.

При этом корь очень заразна и передается воздушно-капельным путем, когда носитель кашляет, чихает или выдыхает. Попав в дыхательные пути, вирус проникает в иммунные клетки и распространяется по всему организму.

Последнее исследование показывает, что ущерб от кори гораздо больше, чем мы привыкли считать. Ученые взяли образцы крови у добровольцев из трех школ в Нидерландах: у здоровых невакцинированных детей в возрасте от 4 до 17 лет, а также у 77 детей, инфицированных во время вспышки кори в 2013 году, для повторного отбора проб.

В статье , написанной сотрудниками Института Сенгера и Кембриджского университета говорится, что образцы крови, взятые до того, как дети заболели, а затем через два месяца после выздоровления, показали, что вирус кори элиминировал от 11 до 73% полезных антител иммунной системы, которые были у них до заражения. Но этого не наблюдалось в анализах контрольной группы из 33 детей, которые были изучены до и после первой вакцинации против кори, эпидемического паротита и краснухи.

То есть, согласно результатам, люди, заболевшие корью, потенциально могут потерять иммунитет к болезням, которым они уже подверглись ранее, и против которых организм выработал естественную защиту, а также к тем заболеваниям, против которых они были привиты.