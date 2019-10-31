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Белорусские таможенники оформляют 81% экспортных товаров за пять минут

01.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусские таможенники оформляют 81% экспортных товаров за пять минут

Белорусские таможенники оформляют 81% экспортных товаров в течение пяти минут, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Белорусская таможня улучшила установленные на конец 2019 года прогнозные показатели по времени оформления вывозимых товаров. «Так, за девять месяцев нынешнего года доля партий экспортных товаров, оформленных в течение 5 минут, достигла 81 %», — проинформировали в ГТК. За такой же период 2018 года в течение пяти минут было оформлено 65% экспорта.

В комитете также обратили внимание, что каждая пятая экспортная декларация сегодня выпускается таможенниками в автоматическом режиме.

https://www.belta.by

 
 
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Белорусские таможенники оформляют 81% экспортных товаров в течение пяти минут, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете. Белорусская таможня...
 
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