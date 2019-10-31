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График встреч с избирателями

01.11.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

График встреч с избирателями
Кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89 проведут встречи с избирателями

Книга  Наталья Ивановна

4 ноября (понедельник)

с 12:00 до 13:00 — в актовом зале гимназии Глуска (Глуск, ул. Гагарина, 28);

Шутова Светлана Александровна

6 ноября (среда)

с 7.30 до 8.00 — в актовом зале центральной районной больницы (Глуск, ул. Семёнова, 5),

с 11.00 до 12.00 — в актовом зале средней школы № 2 (Глуск, ул. Луначарского, 46),

с 13:00 до 13.30 — в актовом зале Автопарка № 15 (Глуск, ул. Волошина, 1),

с 13:30 до 14:00 — в актовом зале ДРСУ № 213 (Глуск, ул. Гагарина, 6),

с 14:00 до 15:00 — в актовом зале Калатичского сельского Дома культуры (Глусский район, аг. Калатичи, ул. Центральная, 200).

 
 
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Кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Осиповичскому избирательному округу № 89 проведут...
 
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