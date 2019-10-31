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Изменения в графике работы МЭО, МРО и МРЭО ГАИ на следующей неделе
01.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Госавтоинспекция информирует об изменении в режиме работы подразделений МРО и МЭО ГАИ УВД Миноблисполкома, а также МРЭО территориальных подразделений ГАИ Минской области,
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Госавтоинспекция информирует об изменении в режиме работы подразделений МРО и МЭО ГАИ УВД Миноблисполкома, а также МРЭО территориальных подразделений ГАИ...
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