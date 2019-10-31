ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Часть коллекции Дондуковых-Корсаковых из имения Романово покажут в Минске

01.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Среди уникальных артефактов на минской выставке «Восток-Запад» — редкие ценности из княжеского дома Дондуковых-Корсаковых в имении Романово (сегодня это агрогородок Ленино).

 

 

Князь Алексей Дондуков в 1774 году получил во владение имение Романово. Барские хоромы были полны раритетов. Собирали древности несколько поколений одной семьи. После революции всё княжеское добро конфисковали и отправили в уездные Горки.

 

Часть коллекции Дондуковых-Корсаковых из имения Романово покажут в Минске
В XIX веке живописец Наполеон Орда запечатлел господский дом, который доминировал над окружающим ландшафтом. «Дворец до войны был вообще в нормальном состоянии, — рассказывает сотрудник музея в Ленино Петр Зубков. — Но при наступлении наших в 1943-м разбили”. 

 

«Кроме музея открылась городская библиотека на основе книг, которые находились в богатой библиотеке Дондуковых-Корсаковых, — рассказывает директор Горецкого историко-этнографического музея Светлана Макеева. — Она, мы точно знаем, находилась в бывшем Дворянском собрании. После революции – Народный дом. Во время войны это здание было разрушено».  

В 1922 году фрагмент коллекции перевезли в Смоленск. Сейчас в тамошней художественной галерее — 15 «романовских» холстов. Предоставить их для минской выставки-реконструкции отказались. В горецком музее от княжеского наследия сегодня не осталось ничего, кроме воспоминаний.


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Среди уникальных артефактов на минской выставке «Восток-Запад» — редкие ценности из княжеского дома Дондуковых-Корсаковых в имении Романово (сегодня это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Изменения в графике работы МЭО, МРО и МРЭО ГАИ на следующей неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские кожаные ремни Москва в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика