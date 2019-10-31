Часть коллекции Дондуковых-Корсаковых из имения Романово покажут в Минске

Источник материала: Горецкий вестник

Среди уникальных артефактов на минской выставке «Восток-Запад» — редкие ценности из княжеского дома Дондуковых-Корсаковых в имении Романово (сегодня это агрогородок Ленино).

Князь Алексей Дондуков в 1774 году получил во владение имение Романово. Барские хоромы были полны раритетов. Собирали древности несколько поколений одной семьи. После революции всё княжеское добро конфисковали и отправили в уездные Горки.





«Кроме музея открылась городская библиотека на основе книг, которые находились в богатой библиотеке Дондуковых-Корсаковых, — рассказывает директор Горецкого историко-этнографического музея Светлана Макеева. — Она, мы точно знаем, находилась в бывшем Дворянском собрании. После революции – Народный дом. Во время войны это здание было разрушено».

В 1922 году фрагмент коллекции перевезли в Смоленск. Сейчас в тамошней художественной галерее — 15 «романовских» холстов. Предоставить их для минской выставки-реконструкции отказались. В горецком музее от княжеского наследия сегодня не осталось ничего, кроме воспоминаний.