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Повелитель скрипки Артем Шишков впервые выступит в Витебской филармонии

01.11.2019 12:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Артем Шишков — яркий харизматичный музыкант, интерпретации которого всегда отличают чувство стиля и тонкий вкус. Первый белорус, сыгравший на скрипке Страдивари, украшает своим исполнением самые престижные сцены мира, а уже 5 ноября Шишков выступит с уникальной программой в Витебской областной филармонии.


Фото предоставлено организаторами

Белорусская сцена, уникальная скрипка Гварнери, музыкант-виртуоз и завороженная произведениями Генриха фон Бибера, Иоганна Себастьяна Баха и Эжена Изаи — впервые скрипач с большой буквы Артем Шишков, живущий на данный момент в Германии, выступит с сольной программой.

Имя Артема Шишкова на слуху любого ценителя классической музыки. Каждое выступление почитатели его таланта ждут с особым волнением. Мастерское исполнение и невероятное умение держаться на сцене не только дар свыше, но и годы упорной работы.

В начале творческого пути Артем учился в классе знаменитого педагога Эдуарда Кучинского в гимназии-колледже при Белорусской академии музыки, второй ступенькой стало обучение в Венском университете музыки в классе профессора Доры Шварцберг. Шишков — частый гость на фестивалях в Германии, Бельгии, Швейцарии, Италии и в других странах. Сам Артём утверждает, что его увлекает в большей степени жанр камерной и современной музыки. К слову, в 2018 году Артём записал сольный диск музыки Иоганна Себастьяна Баха с престижным лэйблом BlackLash Music.

Сегодня на счету музыканта 16 побед в международных музыкальных конкурсах, в том числе на самом серьезном конкурсе Королевы Елизаветы (Бельгия). На протяжении многих лет Артем выступает в качестве солиста по всему миру со многими оркестрами и знаменитыми дирижерами, является первой скрипкой квартета Lipkind Quartet, однако с уникальной сольной программой артист выступит впервые в рамках белорусско-литовского тура.

Когда: 5 ноября, 19.00

Где:

Сколько: 6, 10, 12, 15 рублей

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Артем Шишков - яркий харизматичный музыкант, интерпретации которого всегда отличают чувство стиля и тонкий вкус. Первый белорус, сыгравший на скрипке Страдивари,...
 
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