Соболенко в паре с Мертенс проиграла Младенович и Бабош на Итоговом турнире

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в паре с Элиз Мертенс проиграла в третьем туре Итогового турнира Тимее Бабош и Кристине Младенович — 6:4, 2:6, 5:10.



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В первом сете Соболенко и Мертенс уступали со счетом 3:4, причем их соперницы подавали в восьмом гейме, но Арине и Элиз удалось сделать брейк, затем взять свою подачу, а потом оформить и еще один брейк — 6:4.

Увы, во втором сете Бабош и Младенович серьезно прибавили и сразу же повели с брейком. Более того, в седьмом гейме Соболенко и Элиз вновь неудачно сыграли на своей подаче, уступив в итоге со счетом 2:6.

Судьба матча решалась на чемпионском тай-брейке. И если первая его половина прошла в равной борьбе, то концовка куда лучше удалась Младенович и Бабош — 5:10.

Соболенко и Мертенс одержали одну победу в трех матчах группового этапа. Они выйдут в следующий раунд только в случае победы дуэта Чань Латиша/Чань Хаочин над Анной-Леной Гренефельд и Деми Схурс.