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«А поработать слабо?» Новый флешмоб: беларуски постят фото со шпагатами из офисов
Источник материала: KYKY>
Байнет (и не только) «поработил» новый челлендж, имя которому – «Путешествие шпагата». Его запустила тренер по стретчингу из Минска Ольга Железняк,
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Инфоповод, как это часто бывает,
Шпагат – это не всегда безопасно. Что следует об этом знать
Дело в том, что у тазобедренных суставов, как и любых других, свой функциональный объем движений. За норму можно взять объем движений здорового человека в хорошей физической форме. При этом объем движений в суставе, требуемый для шпагата, должен быть увеличен примерно в полтора раза. Это много для любого сустава, тем более для тазобедренного.
Тазобедренный сустав относится к типу шаровидных суставов: головка бедра глубоко погружена во впадину, и при амплитудных движениях возможен контакт твердых поверхностей шейки бедра и края вертлужной впадины – в первую очередь они и страдают. Особенно велика вероятность такого соударения при аномалиях строения, например, глубокой вертлужной впадины и деформации головки бедра.
Также рискуют мышцы и их сухожилия, окружающие тазобедренный сустав. Обычно это приводящие мышцы бедра и задней поверхности бедра, лечение которых утомительно. Кроме того, эластичность тканей – мышц, связок, капсул суставов – и их способность к восстановлению после травм с возрастом становятся меньше, что увеличивает шанс повредить их при грубых воздействиях.
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Байнет (и не только) «поработил» новый челлендж, имя которому – «Путешествие шпагата». Его запустила тренер по стретчингу из Минска Ольга Железняк, пишет TUT.by, и...
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