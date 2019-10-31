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«А поработать слабо?» Новый флешмоб: беларуски постят фото со шпагатами из офисов

01.11.2019 11:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Байнет (и не только) «поработил» новый челлендж, имя которому – «Путешествие шпагата». Его запустила тренер по стретчингу из Минска Ольга Железняк, пишет TUT.by, и суть флешмоба сводится к тому, чтобы сесть на шпагат в нетипичном для этого месте, словно спортзал – это моветон. Отныне фото девушек, гордящихся своей растяжкой, медленно, но верно наводняют соцсети. Мы решили показать вам лицо этого флешмоба, кратко передать реакцию пользователей сети, а также напомнить базовые правила безопасности, если вдруг вам тоже захочется подключиться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Liza (@elizzaveta90)

Как реагирует интернет

Инфоповод, как это часто бывает, откликается по-разному. В комментариях одни благодарят девушек за небанальный флешмоб, другие предлагают «добросовестно работать» и не заходить в соцсети, третьи упрекают вторых в занудстве. Четвертые, например, намекают на грядущую эпидемию, вспоминая опыт челленджа «испытание ведром ледяной воды», а пятые не понимают сути: «Представьте: вы заходите в кабинет врача – а он там на шпагате, нормально?»

Шпагат – это не всегда безопасно. Что следует об этом знать

Дело в том, что у тазобедренных суставов, как и любых других, свой функциональный объем движений. За норму можно взять объем движений здорового человека в хорошей физической форме. При этом объем движений в суставе, требуемый для шпагата, должен быть увеличен примерно в полтора раза. Это много для любого сустава, тем более для тазобедренного.

Тазобедренный сустав относится к типу шаровидных суставов: головка бедра глубоко погружена во впадину, и при амплитудных движениях возможен контакт твердых поверхностей шейки бедра и края вертлужной впадины – в первую очередь они и страдают. Особенно велика вероятность такого соударения при аномалиях строения, например, глубокой вертлужной впадины и деформации головки бедра.

Также рискуют мышцы и их сухожилия, окружающие тазобедренный сустав. Обычно это приводящие мышцы бедра и задней поверхности бедра, лечение которых утомительно. Кроме того, эластичность тканей – мышц, связок, капсул суставов – и их способность к восстановлению после травм с возрастом становятся меньше, что увеличивает шанс повредить их при грубых воздействиях.

 
Теги: Минск
 
 
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Байнет (и не только) «поработил» новый челлендж, имя которому – «Путешествие шпагата». Его запустила тренер по стретчингу из Минска Ольга Железняк, пишет TUT.by, и...
 
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