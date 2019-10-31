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Эко-акция против пластикового мусора: на Октябрьской в Минске появился ретро-автобус, заполненный бутылками

01.11.2019 12:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Инсталляция со смыслом. На Октябрьской улице появился необычный арт-объект. Там установили ретро-автобус, а внутри него – 20 тысяч пластиковых бутылок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Эко-акция против пластикового мусора: на Октябрьской в Минске появился ретро-автобус, заполненный бутылками

Эко-акция против пластикового мусора: на Октябрьской в Минске появился ретро-автобус, заполненный бутылками

Именно столько заведения в этом квартале ежедневно выбрасывают в мусорные контейнеры. В мероприятии приняли участие экологи, представители коммунальной сферы, частного бизнеса и неравнодушная молодежь.

Эко-акция против пластикового мусора: на Октябрьской в Минске появился ретро-автобус, заполненный бутылками

Дарья Сущиц, учащаяся гимназии № 37:
Вместо пластиковых стаканчиков мы используем раскладные стаканчики. Я лично хожу с тканевой сумочкой в магазин, это очень удобно и стильно. Понятное дело, мы не используем пластиковые трубочки и пластиковые пакеты.

Эко-акция против пластикового мусора: на Октябрьской в Минске появился ретро-автобус, заполненный бутылками

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Мы хотим показать, что у нас есть альтернатива разовым пластиковым вещам, одноразовым бутылкам. Показать, что от каждого из нас зависит количество отходов, которое будет образовываться и что с ними будет происходить. То есть они будут идти на захоронение или попадать на переработку.

В Беларуси ежегодно образуется почти 300 тысяч тонн отходов пластика. Часть из них перерабатывается – примерно треть. Эта цифра растет, но тем не менее специалисты призывают минчан в быту как можно меньше пользоваться пластиком.

Эко-акция против пластикового мусора: на Октябрьской в Минске появился ретро-автобус, заполненный бутылками

Люди в материале: Дарья Сущиц, Наталья Гринцевич
 
 
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Инсталляция со смыслом. На Октябрьской улице появился необычный арт-объект. Там установили ретро-автобус, а внутри него – 20 тысяч пластиковых бутылок, сообщили в...
 
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