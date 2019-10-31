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Эко-акция против пластикового мусора: на Октябрьской в Минске появился ретро-автобус, заполненный бутылками
Источник материала: СТВ
Инсталляция со смыслом. На Октябрьской улице появился необычный арт-объект. Там установили ретро-автобус, а внутри него – 20 тысяч пластиковых бутылок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Именно столько заведения в этом квартале ежедневно выбрасывают в мусорные контейнеры. В мероприятии приняли участие экологи, представители коммунальной сферы, частного бизнеса и неравнодушная молодежь.
Дарья Сущиц, учащаяся гимназии № 37:
Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
В Беларуси ежегодно образуется почти 300 тысяч тонн отходов пластика. Часть из них перерабатывается – примерно треть. Эта цифра растет, но тем не менее специалисты призывают минчан в быту как можно меньше пользоваться пластиком.
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Эко-акция против пластикового мусора: на Октябрьской в Минске появился ретро-автобус, заполненный бутылками
Инсталляция со смыслом. На Октябрьской улице появился необычный арт-объект. Там установили ретро-автобус, а внутри него – 20 тысяч пластиковых бутылок, сообщили в...
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