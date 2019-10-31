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Как найти общий язык с ГАИ? Советует водитель с 40-летним стажем
Источник материала: СТВ
Одну из самых щепетильных тем для водителей решили обсудить с опытным водителем Анатолием в программе
Но, к сожалению, не все водители такие сознательные. С начала года на дорогах Минской области произошло 548 ДТП. Это на 57 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Одну из самых щепетильных тем для водителей решили обсудить с опытным водителем Анатолием в программе «Центральный регион». Анатолий Саевский, водитель с...
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