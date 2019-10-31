При выезде на МКАД BMW съехал с трассы и опрокинулся

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. При подъеме на МКАД автомобиль BMW выехал за пределы трассы и опрокинулся.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась утром 1 ноября.

Водитель BMW ехал по проспекту Победителей, при подъеме на внутреннее кольцо МКАД не учел погодные условия и состояние дорожного покрытия, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и опрокинулся.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В салоне транспортного средства кроме водителя находился пассажир. Они были пристегнуты ремнями безопасности.

Никто не пострадал.