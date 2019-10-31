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При выезде на МКАД BMW съехал с трассы и опрокинулся

01.11.2019 12:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. При подъеме на МКАД автомобиль BMW выехал за пределы трассы и опрокинулся. 

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась утром 1 ноября. 

Водитель BMW ехал по проспекту Победителей, при подъеме на внутреннее кольцо МКАД не учел погодные условия и состояние дорожного покрытия, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и опрокинулся. 

При выезде на МКАД BMW съехал с трассы и опрокинулся
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В салоне транспортного средства кроме водителя находился пассажир. Они были пристегнуты ремнями безопасности. 

Никто не пострадал. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. При подъеме на МКАД автомобиль BMW выехал за пределы трассы и опрокинулся.  По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась утром 1...
 
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