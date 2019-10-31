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При выезде на МКАД BMW съехал с трассы и опрокинулся
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. При подъеме на МКАД автомобиль BMW выехал за пределы трассы и опрокинулся.
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Водитель BMW ехал по проспекту Победителей, при подъеме на внутреннее кольцо МКАД не учел погодные условия и состояние дорожного покрытия, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и опрокинулся.
В салоне транспортного средства кроме водителя находился пассажир. Они были пристегнуты ремнями безопасности.
Никто не пострадал.
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Новости Беларуси. При подъеме на МКАД автомобиль BMW выехал за пределы трассы и опрокинулся. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась утром 1...
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