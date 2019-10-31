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Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

01.11.2019 11:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

После того как Хрущев посетил Минск и удивился, что у столицы нет исторического центра, в 80-ые начали активно возрождать Троицкое предместье. Трудно представить, что тогда наследство 19 века было в полном запустении. И труды реставраторов изначально не оценили. Истории существования Троицкого – в программе «Минск и минчане».

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Марина Мирончик, экскурсовод:
Здесь не было этой плитки, стилизованной решетки. И проходя с мамой за руку, меня всегда удивляло, как же там живут люди! Потому что это были обыкновенные жилые дома, полуподвальные помещения.

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Тимофей Акудович, экскурсовод:  
Это был первый масштабный реставрационно-строительный проект в Беларуси, поэтому он получился таким немного сказочным. Не столько Минск 19 века, сколько получился такой прибалтийский городок.

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Жизнь в Троицком предместье была уже в 12 веке! Огненная стихия 1809-го не пощадила деревянную застройку. Вдоль Свислочи селились ремесленники. Работали лавки, корчма, была своя водяная мельница, обувная фабрика и бани. Адресов в Минске тогда не знали. В помощь почтальонам дома окрашивали в разные цвета. К слову, именно в Троицком появился первый почтовый ящик в столице!

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Марина Мирончик, экскурсовод:
Самым старым зданием в Троицком предместье является Дом природы. На самом деле – это еврейская синагога Боруха Китаевского, датируемая 1874 годом. Здесь проживали представители еврейской национальности, которые занимались бизнесом.

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Тимофей Акудович:
Дом Пинхусовича – это настоящий дом 19 века. Во второй половине 19 века здесь квартировались офицеры Серпуховского пехотного полка. В 80-ых годах, когда реконструировали Троицкое, сохраняли оригинальные стены старых домов, но полностью меняли внутренности этих домов. И перестраивали фасады.

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

В доходном доме Вигдорчика снимал квартиру отец Янки Купалы. Тогда Яська ходил в первый класс. 9 декабря 1891 года появился на свет Максим Богданович! Его отец, Адам Богданович жил в доме Карзаковича на 2-м этаже, а на первом проводил уроки в приходском училище. Жена Мария Афанасьевна играла на фортепиано и угощала соседей свежезаваренным кофе.

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Тимофей Акудович:
Они не очень долго здесь прожили. Съехали отсюда в Гродно. Дом был уничтожен в 20-50-ые годы – к сожалению, точно не известно. Когда строили эту высотку «У Троицкого», было принято такое компромиссное решение не восстанавливать домик, а сделать просто такой памятник.

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Марина Мирончик:
И, наверное, неспроста здесь располагается антикварный книжный магазин, который называется, как сборник его стихов. По этому поводу он написал замечательные строки в Ялте, уже умирая: «Ў краіне светлай, дзе я ўміраю, у белым доме ля сіняй бухты, я не самотны, я кнігу маю з друкарні пана Марціна Кухты».

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Через Троицкое прошла жизнь еще одного гения – Язэпа Дроздовича. Путешественник, живописец, график преподавал в женском духовном училище, которое находилось на месте нынешнего генштаба министерства обороны. Человек-космос так и не получил благодарности при жизни. Чего не скажешь про столичного доктора Ивана Устиновича Здановича, который трудился в Троицкой больнице в начале 20 века.

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Марина Мирончик:
Это было здание Троицкого базилианского униатского монастыря. На рубеже 18-19 веков в 1799-1800 годах была построена богадельня, госпиталь и здание плебании. Уже к 1850 году главным архитектором Минска Казимиром Хрищановичем было заложено здание больницы.

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Раньше Троицкое предместье тянулось аж до нынешнего дома под шпилем. А в районе Оперного был известный базар. Сюда съезжались крестьяне со всех регионов и выкладывали прямо на возах свой урожай. Только здесь минчане могли купить дрова. Но в 30-ые со строительством театра лавочку свернули… Говорят, на Нижнем рынке действовала особая «каста» продавцов, за что Александровский мост прозвали Хлусовым.

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Марина Мирончик:
Говорят, что именно возле этого Хлусова моста происходили обманы людей. Здесь жили люди разных сословий, и поэтому и нищенствующие были люди здесь – не без этого. Поэтому здесь была построена первая ночлежка, где вот эти бедные люди могли переночевать.

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Среди Троицкого эксклюзива – аптека! За лекарствами и травяными чаями сюда приходили еще в 19 веке. А на месте Суворовской обители в 18 веке был монастырь мавританок. Монахини ухаживали за немощными и нищими до 40-ых годов 19 века, когда палаты сменили учебные классы мужской духовной семинарии.

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Марина Мирончик:
Внутреннее убранство этих домиков по-прежнему является романтичным местом для встречи влюбленных, для съемок кинофильмов. И просто как замечательное место для прогулок минчан и наших гостей.

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

А еще Троицкое исполняет желания! Скульптор Лев Зильбер постарался, чтобы вы смогли отыскать свою «папраць-кветку» в самом сердце столицы…

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Люди в материале: Марина Мирончик, Тимофей Акудович
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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После того как Хрущев посетил Минск и удивился, что у столицы нет исторического центра, в 80-ые начали активно возрождать Троицкое предместье. Трудно представить,...
 
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