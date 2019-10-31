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Её имя внесено во Всемирную книгу рекордов. Как инженер Светлана Агарвал стала петь индийские песни

01.11.2019 11:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Единственная в Беларуси исполнительница индийских песен Светлана Агарвал прогулялась вместе с корреспондентами программы «Минск и минчане» по любимым местам Минска.

Её имя внесено во Всемирную книгу рекордов. Как инженер Светлана Агарвал стала петь индийские песни

«Jimmy Aaja». Звуки Болливуда в центре столицы. Если закрыть глаза, то можно подумать, что поет индианка. В 2011 году композиция на хинди стала дебютной для певицы. От ее чувственного исполнения Восток становится ближе и понятнее. Музыка помогает проникнуться вселенским спокойствием, гармонией и миром.

Её имя внесено во Всемирную книгу рекордов. Как инженер Светлана Агарвал стала петь индийские песни

Светлана Агарвал, певица:
Приезжаю я сюда к Кристине Малиновской. Мы с ней вместе работаем над новыми песнями. Многому учимся друг у друга.

Её имя внесено во Всемирную книгу рекордов. Как инженер Светлана Агарвал стала петь индийские песни

В стенах студии родились несколько десятков синглов. Среди них композиция «На запад, на восток».

Её имя внесено во Всемирную книгу рекордов. Как инженер Светлана Агарвал стала петь индийские песни

Съемки проходили в мае 2012 года. Съемочной площадкой стал любимый всеми минчанами парк Горького. Со своими аллеями, аттракционами и скамейками, которые хорошо помнят не одну историю любви.

Светлана Агарвал:
Мы катались на колесе обозрения, мы проехали несколько кругов, пока записали эпизод. Накатались, я столько не каталась никогда.

Её имя внесено во Всемирную книгу рекордов. Как инженер Светлана Агарвал стала петь индийские песни

Парк Горького до сих пор остается одним из любимейших мест исполнительницы. Сюда девушка приходит за вдохновением.

Теплые воспоминания связаны и с Молодежным театром эстрады. Здесь прошел первый сольный концерт нашей героини с участием Александра Солодухи, Надежды Микулич, Искуи Абалян, Алексея Хлестова и других белорусских артистов.

Её имя внесено во Всемирную книгу рекордов. Как инженер Светлана Агарвал стала петь индийские песни

Светлана Агарвал:
Перед очередным выходом на сцену я была в индийском костюме. Я решила выйти в зал, и в этот момент народ стал загружать цветами! Для меня это было необыкновенно – столько было цветов! И на обратном пути, когда я подымалась на сцену, я едва удерживала это огромное количество цветов! И я боялась, чтобы не упасть.

Её имя внесено во Всемирную книгу рекордов. Как инженер Светлана Агарвал стала петь индийские песни

Свое детство Светлана провела в Витебске. Училась в музыкальной школе по классу фортепиано, была солисткой в вокально-инструментальном ансамбле, пела в хоре и участвовала в КВН. Но в университете получила специальность, которая с музыкой связана мало.

Светлана Агарвал:
Прогуливаясь по улице Московской, сложно не вспомнить одно из важнейших мест для меня в Минске – это Белорусский государственный университет культуры и искусства, где я получила второе высшее образование, и здесь я стала артистом. А первое образование – инженер-педагог, преподаватель технических дисциплин. Вот такие мы, артисты, многогранные!

Её имя внесено во Всемирную книгу рекордов. Как инженер Светлана Агарвал стала петь индийские песни

После насыщенного трудового дня Светлана Агарвал любит прийти в это кафе и с чашкой чая остаться наедине с собой и понаблюдать за столичной суетой. Впрочем, это место стало для девушки судьбоносным.

Её имя внесено во Всемирную книгу рекордов. Как инженер Светлана Агарвал стала петь индийские песни

Светлана Агарвал:
Здесь я бываю чаще всего, здесь проходят все мои деловые встречи творческие. И встречи, которые назначены именно в этом месте, всегда в результате успешные. Есть еще такой маленький секрет: обязательна маленькая чашечка фруктового чая. И тогда все удается. Здесь прекрасная панорама – можно наблюдать людей, можно заглядывать немножко в их лица. И это приятно радует. Я, вообще, очень люблю город Минск и люблю минчан.

Её имя внесено во Всемирную книгу рекордов. Как инженер Светлана Агарвал стала петь индийские песни

Светлану Агарвал по праву можно назвать единственной в Беларуси исполнительницей индийских песен. Ее имя внесено во Всемирную книгу рекордов Лондона в номинации «Выдающиеся мировые исполнители» за вклад в развитие культурных отношений Беларуси и Индии. А с недавних пор Светлана – член Союза музыкальных деятелей Беларуси.

Её имя внесено во Всемирную книгу рекордов. Как инженер Светлана Агарвал стала петь индийские песни

Эта хрупкая, на первый взгляд, блондинка, стала крепким связующим звеном в дружбе белорусского и индийского народов. Ведь музыка – универсальный язык, не требующий перевода.

Люди в материале: Светлана Агарвал
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Единственная в Беларуси исполнительница индийских песен Светлана Агарвал прогулялась вместе с корреспондентами программы «Минск и минчане» по любимым местам...
 
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