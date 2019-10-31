|
Её имя внесено во Всемирную книгу рекордов. Как инженер Светлана Агарвал стала петь индийские песни
Источник материала: СТВ
Единственная в Беларуси исполнительница индийских песен Светлана Агарвал прогулялась вместе с корреспондентами программы «Минск и минчане» по любимым местам Минска.
«Jimmy Aaja». Звуки Болливуда в центре столицы. Если закрыть глаза, то можно подумать, что поет индианка. В 2011 году композиция на хинди стала дебютной для певицы. От ее чувственного исполнения Восток становится ближе и понятнее. Музыка помогает проникнуться вселенским спокойствием, гармонией и миром.
В стенах студии родились несколько десятков синглов. Среди них композиция «На запад, на восток».
Съемки проходили в мае 2012 года. Съемочной площадкой стал любимый всеми минчанами парк Горького. Со своими аллеями, аттракционами и скамейками, которые хорошо помнят не одну историю любви.
Парк Горького до сих пор остается одним из любимейших мест исполнительницы. Сюда девушка приходит за вдохновением.
Теплые воспоминания связаны и с Молодежным театром эстрады. Здесь прошел первый сольный концерт нашей героини с участием Александра Солодухи, Надежды Микулич, Искуи Абалян, Алексея Хлестова и других белорусских артистов.
Свое детство Светлана провела в Витебске. Училась в музыкальной школе по классу фортепиано, была солисткой в вокально-инструментальном ансамбле, пела в хоре и участвовала в КВН. Но в университете получила специальность, которая с музыкой связана мало.
После насыщенного трудового дня Светлана Агарвал любит прийти в это кафе и с чашкой чая остаться наедине с собой и понаблюдать за столичной суетой. Впрочем, это место стало для девушки судьбоносным.
Светлану Агарвал по праву можно назвать единственной в Беларуси исполнительницей индийских песен. Ее имя внесено во Всемирную книгу рекордов Лондона в номинации «Выдающиеся мировые исполнители» за вклад в развитие культурных отношений Беларуси и Индии. А с недавних пор Светлана – член Союза музыкальных деятелей Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единственная в Беларуси исполнительница индийских песен Светлана Агарвал прогулялась вместе с корреспондентами программы «Минск и минчане» по любимым местам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)