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Александр Лукашенко поздравил главу Алжира с Днём Революции

01.11.2019 11:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Алжира. День революции отмечают 1 ноября в Алжире. Празднование приурочено к восстанию 1954 года, которое привело к войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате 8-летней борьбы Алжир стал независимым от Франции.

1 ноября в стране – официальный выходной. Во всех городах проходят массовые гуляния, парады и концерты.

С национальным праздником главу Алжира поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил главу Алжира с Днём Революции

Люди в материале: Александр Лукашенко, Абделькадер Бенсалех
 
 
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Новости Алжира. День революции отмечают 1 ноября в Алжире. Празднование приурочено к восстанию 1954 года, которое привело к войне, сообщили в программе Новости «24...
 
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