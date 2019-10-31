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Александр Лукашенко поздравил главу Алжира с Днём Революции
Источник материала: СТВ
Новости Алжира. День революции отмечают 1 ноября в Алжире. Празднование приурочено к восстанию 1954 года, которое привело к войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате 8-летней борьбы Алжир стал независимым от Франции.
1 ноября в стране – официальный выходной. Во всех городах проходят массовые гуляния, парады и концерты.
С национальным праздником главу Алжира поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Новости Алжира. День революции отмечают 1 ноября в Алжире. Празднование приурочено к восстанию 1954 года, которое привело к войне, сообщили в программе Новости «24...
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