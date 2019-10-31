Александр Лукашенко поздравил главу Алжира с Днём Революции

Источник материала: СТВ

Новости Алжира. День революции отмечают 1 ноября в Алжире. Празднование приурочено к восстанию 1954 года, которое привело к войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате 8-летней борьбы Алжир стал независимым от Франции.

1 ноября в стране – официальный выходной. Во всех городах проходят массовые гуляния, парады и концерты.

С национальным праздником главу Алжира поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.



