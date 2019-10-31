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В Добруше сотрудники ГАИ останавливали пьяного водителя со стрельбой

01.11.2019 11:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Добруше пьяного водителя останавливали со стрельбой сотрудники ГАИ.  

По информации МВД, происшествие случилось днем 31 октября. Сотрудники ГАИ подали сигнал водителю автомобиля Ford – была включена звуковая и световая сигнализация.  

Требования проигнорировали, поэтому началось преследование.  

Водитель опасной манерой езды создавал многочисленные аварийные ситуации, но вскоре сотрудники ГАИ смогли его блокировать. Правоохранители потребовали водителя покинуть транспортное средство, но он поехал дальше, чуть не сбив инспектора.  

В Добруше сотрудники ГАИ останавливали пьяного водителя со стрельбой
Фото: МВД 

Чтобы остановить авто, было использовано табельное оружие. Выстрелами повредили колесо.  

Видео с места происшествия смотрите здесь.  

После остановки автомобиля водитель отказался выходить и заблокировал двери. Инспекторы разбили стекло задней двери и задержали мужчину.  

На место приехала следственно-оперативная группа. Предварительно, причиной поведения 57-летнего водителя стало то, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии. В выдыхаемом воздухе было 1,6 промилле спирта.  

Действиям водителя будет дана правовая оценка. О результатах разбирательства будет сообщено дополнительно. Автомобиль доставлен на территорию Добрушского РОВД.  

В начале октября в Молодечно нетрезвого водителя Toyota останавливали со стрельбой – здесь подробнее.  

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Новости Беларуси. В Добруше пьяного водителя останавливали со стрельбой сотрудники ГАИ.   По информации МВД, происшествие случилось днем 31 октября. Сотрудники...
 
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