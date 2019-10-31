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Трамп анонсировал полный запрет на продажу электронных сигарет

01.11.2019 11:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В США люди продолжают гибнуть из-за электронных сигарет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому времени от легочных заболеваний, спровоцированных вейпингом, скончались уже 37 человек.

В 49 американских штатах более 1800 граждан попали в больницу с характерными симптомами. Все пациенты сообщали медикам об использовании электронных сигарет.

Трамп анонсировал полный запрет на продажу электронных сигарет

Предполагается, что причиной развития болезней могло стать масло с витамином Е, которое было обнаружено в жидкостях для парения. Сейчас в ряде штатов США введены ограничения на реализацию ароматических смесей для электронных сигарет, а президент страны Дональд Трамп анонсировал полный запрет на их продажу.

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Новости США. В США люди продолжают гибнуть из-за электронных сигарет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому времени от легочных заболеваний,...
 
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