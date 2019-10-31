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На Филиппинах около 20 человек погибли при падении грузовика в овраг

01.11.2019 11:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Филиппин. Около 20 человек стали жертвами аварии на севере Филиппин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В провинции Апаяо грузовик с людьми рухнул в овраг.

В машине находились пожилые граждане, которые возвращались из соседней провинции, где они получали деньги и семена в качестве правительственной помощи. Несколько десятков человек получили различные травмы. Их доставляют в больницы. По предварительным данным, к ДТП привел отказ тормозной системы авто.

На Филиппинах около 20 человек погибли при падении грузовика в овраг

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Новости Филиппин. Около 20 человек стали жертвами аварии на севере Филиппин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В провинции Апаяо грузовик с людьми рухнул...
 
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