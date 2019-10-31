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В Марселе неизвестный стрелял по людям в баре
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Стрельба во французском Марселе. Неизвестный открыл огонь по людям в баре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП пострадали 6 человек. За жизнь одного из них сейчас борются медики.
По сообщениям очевидцев, нападавший подъехал к бару на мотоцикле, сделал несколько выстрелов и скрылся. На месте происшествия работают правоохранители. Личность злоумышленника, а также его местонахождение пока неизвестны.
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Новости Франции. Стрельба во французском Марселе. Неизвестный открыл огонь по людям в баре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП пострадали...
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