В Марселе неизвестный стрелял по людям в баре

Источник материала: СТВ

Новости Франции. Стрельба во французском Марселе. Неизвестный открыл огонь по людям в баре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП пострадали 6 человек. За жизнь одного из них сейчас борются медики.

По сообщениям очевидцев, нападавший подъехал к бару на мотоцикле, сделал несколько выстрелов и скрылся. На месте происшествия работают правоохранители. Личность злоумышленника, а также его местонахождение пока неизвестны.







