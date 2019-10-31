Соболенко и Мертенс уступили Бабош и Младенович на итоговом турнире WTA

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В китайском Шэньчжэне продолжается итоговый турнир WTA. В парном разряде вместе с бельгийкой Элизе Мертенс выступает белоруска Арина Соболенко. В третьем поединке группового раунда они встречались с венгеркой Тимеа Бабош и француженкой Кристиной Младенович.

Первый сет довольно уверенно выиграла белорусско-бельгийская пара, однако вторая партия, как и решающий тай-брейк, остались за соперницами. Итоговый счет встречи – 4:6, 6:2, 10:5 в пользу Тимеа Бабош и Кристины Младенович.

Несмотря на поражение, Соболенко и Мертенс все еще сохраняют шансы на выход в полуфинал из группы. Для этого необходимо, чтобы тайваньский тандем Чань Латиша / Чань Хаочин обыграли в двух партиях немку Анну-Лену Гренефельд и голландку Деми Схюрс.

Из другой группы выход в парный полуфинал обеспечили тандемы Саманта Стосур (Австралия) / Шуай Чжан (Китай), а также Барбора Стрыцова (Чехия) / Се Шувей (Тайвань). В одиночном разряде путевки в полуфинал уже обеспечили себе австралийка Эшли Барти, швейцарка Белинда Бенчич и украинка Элина Свитолина. За последнюю путевку в очном противостоянии поборются чешка Каролина Плишкова и румынка Симона Халеп.

Турнир в Китае завершится 3 ноября.