Источник материала: Новости Волковыска

Зеркало издавна считалось магическим предметом. Через него люди связываются с потусторонним миром, гадают и призывают духов. Существуют различные поверья, и одно из них гласит, что зеркало — это наш двойник, и если мы разбиваем его, то разрушаем свою жизнь.

Поверхность магического предмета содержит в себе энергетические воспоминания — как хорошие, так и плохие — и при ударе они способны проникнуть в нашу ауру и засорить ее. Бывает так, что зеркало разбивается само, но если случилось так, что его повредили вы, то, скорее всего, не миновать несчастья. Однако существуют правила, которые помогут незамедлительно отвести от себя беду.

Что делать, если разбилось зеркало

Первое, что нужно сделать — это собрать осколки. Но важно знать, что руками осколки брать не следует. Если вы ими порежетесь, то привлечете к себе горе.

Большие кусочки следует смести щеткой, а зеркальную пыль собрать пылесосом. Этим должен заниматься тот, по чьей вине произошла неприятность. Если причастен ребенок, то осколки собирает кровный родственник.

Если зеркало разбилось ровно на несколько крупных частей, их следует закрасить черной краской, чтобы избежать невзгод в личной жизни.

Ни в коем случае не смотрите в разбитые осколки и оградите детей от этого: вы можете потерять жизненную силу и притянуть проблемы со здоровьем. Заверните зеркало в прочную ткань перед тем, как выбросить.

Помните, что осколки повторно разбивать нельзя: это может вызвать негативную реакцию и агрессию со стороны мужчин в доме, а еще — удвоить несчастья, которые уже исходят от испорченного магического предмета.

Хранить разбитое зеркало дома не желательно, даже если оно является антикварным предметом. От него следует незамедлительно избавиться и купить вместо него новое.

Нельзя выбрасывать зеркало на улицу в мусорный бак — его нужно закопать в землю, чтобы наверняка защитить себя и свой дом он негативного воздействия.

Однако можно прибегнуть к заговору и вынести его на помойку, шепча слова:

«Уношу из дома беду, невзгоды, болезни. Аминь».

Если в квартире, где разбился магический предмет, уже умирал человек, то желательно похоронить осколки подальше от дома и по возможности там не ходить.

Если вы разбили магический предмет, а потом еще и взглянули в его осколки, нужно срочно действовать и очищать свое энергетическое поле с помощью защитных техник. В первую очередь следует опустить разбитый кусочек, в который вы посмотрели, под проточную холодную воду, иначе ждите ухудшения здоровья.

Затем необходимо принять ванну, прочитав перед этим молитву «Богородица Дево, радуйся». Священные слова помогут вам обрести спокойствие на душе.

После того, как вы выполнили все действия: собрали осколки, очистили себя молитвой, выбросили зеркало, — нужно сказать несколько слов, чтобы вернуть в дом удачу.

Говорите это с позитивными эмоциями и обязательное посмейтесь: «Разбилось на здоровье! На удачу! На счастье! Аминь!»

Разбив зеркало, совсем не нужно паниковать и расстраиваться. Всего лишь необходимо следовать советам и правильно очистить свой дом от осколков, а семью оградить от беды с помощью молитвы и ритуалов. Теперь вы знаете, что делать, если магический предмет разбился, и сможете предотвратить несчастья.