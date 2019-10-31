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Не хуже собаки: житель Минска завел себе лису

01.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Телеканал «МИР» проводит новый конкурс. Его условия простые: нужно опубликовать в социальных сетях снимок своего любимца с хештегом #МИРовойпитомец. Это могут быть как кошки и собаки, так и экзотические звери. Например, один из жителей Минска может разместить фотографию лисицы. Зверек живет в его квартире полгода. Хозяин в рыжехвостом питомце души не чает, сообщает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Прогулка с хозяином ежедневно и строго по графику, после мясного завтрака. Правда, в этот раз лисенок по кличке Лис осторожничает и, завидев камеру, норовит сбежать. Сергей Щербак говорит: дикий нрав. Потому и не доверяет новым людям. С хозяином же давно сдружился. Сергей питомцу тоже рад. «Сначала хотел енота, но это был бы сумасшедший дом. А лис ходит в лоток, играет со своими игрушками. У него есть своя комната», – рассказал хозяин.

Сергей - программист и по совместительству сантехник. Еще и лиса завел в придачу. Однако такие заботы лишь дисциплинируют, уверен мужчина. Из-за зверька он бросил пить и курить. «Ответственность большая. Как ты можешь где-то тусоваться, когда у тебя дома лис. Его выгулять нужно, накормить», – отметил Сергей.

Соседи после появления в доме рыжего хищника разделились на два лагеря: одни зверя немного побаиваются, обходят стороной, другим лисенок полюбился. «Все знают, никто не жалуется. Необычно, даже рады, что в доме с лисом живем», – сказала соседка Юлия Ярмошкевич.

Лисенок Лис уже стал достопримечательностью района Уручье. О необычном жильце, кажется, тут знают все. И даже в кафе с радостью пускают. «Было такое, что люди недовольны, что лиса. Но это единичный инцидент. Люди просто не понимают», – считает владелец заведения Мечислав Секанович.

У лисенка два любимых занятия – длительные прогулки и езда в автомобиле. «Особенно, когда открываешь окно. Он лапами становится на окно и ловит воздух», – рассказал хозяин. Жить бок о бок с диким зверем Сергей опасным не считает. Лисы хоть и хитрые, но очень покладистые. В дрессировке – смышленее собак. Чтобы животное не думало сбегать, о нем нужно заботиться и просто любить. Об этом теперь знают и соседские дети, которые, кажется, даже в сказку о злой лисе и Колобке верить перестали.



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Теги: Минск
 
 
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У лисенка по кличке Лис два любимых занятия – длительные прогулки и езда в автомобиле.
 
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Герой працы
Газета Авангард
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Вороновская газета
Полымя
Единство
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Нясвижскiя навiны
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