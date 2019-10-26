Шарковчане озабочены вопросом по поводу выборочного удаления деревьев на улицах горпоселка

Источник материала: Клiч Радзiмы

Среди проблем, волнующих жителей населенных пунктов, часто, особенно в деревнях, встает вопрос о благоустройстве территории, наведении порядка, в том числе и об удалении опасных деревьев, дикорастущей древесно-кустарниковой растительности. Это, прежде всего, касается мелких деревьев, кустов, которые произрастают на придорожных территориях, на кладбищах, в других местах, как в населенных пунктах, так и за их пределами. С одной стороны, расчистить это место, удалить дикорастущую растительность — дело полезное. Но что, если каждый возьмет в руки топор, бензопилу и будет срезать все деревья без разбора, якобы наводя порядок, природе будет нанесен значительный, невосполнимый ущерб. Так как же быть? В последнее время многие шарковчане озабочены вопросом по поводу выборочного удаления деревьев на улицах и площадях районного центра, процесс которого проходит в данное время. За разъяснениями мы обратились к начальнику отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Валентину Францевичу Буко. Вот, что он пояснил по этому поводу:

— При вырубке деревьев в своей работе мы руководствуемся Законом Республики Беларусь № 205-З от 14.06.2003г. «О растительном мире» с внесенными в него изменениями и дополнениями от 18.07.2016 г., согласно которому существует перечень инвазивных растений, в том числе и деревьев, подлежащих частичному удалению. «Инвазия» в ботанике — вселение новых видов на территории, где они ранее отсутствовали, которое происходит без участия человека. Таким образом, работниками жилищно-коммунального хозяйства по акту, составленному заместителем директора УКП ЖКХ по благоустройству и жилищному фонду и начальником районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, проводится вырубка клена ясенелистного, относящегося к инвазивному виду. Он очень активен и подвижен, обладает высокой скоростью роста и устойчив к загрязнению воздуха. Оказалось, что его опавшая листва настолько едкая, что вытесняет дубравы. В стадию плодоношения он вступает уже в возрасте 6-7 лет, и смена его поколений происходит быстрее, чем у других видов деревьев. Это злостный древесный сорняк. Пыльца мужских экземпляров является сильным аллергеном, в период весеннего цветения ветер разносит ее на большие расстояния. В связи с тем, что данный клен является древесным растением, стратегия борьбы с ним имеет свои особенности. С 2016 года законодательством установлен упрощенный порядок его удаления. Помните, за несвоевременное принятие мер по уничтожению инвазивных растений землепользователи, на землях которых произрастают дикорастущие растения, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Недавно, именно уборкой клена ясенелистного в центральном парке занималась бригада УКП ЖКХ под руководством одного из мастеров жилищно-коммунального хозяйства Эдуарда Юрьевича Нефедова.

Эдуард Юрьевич рассказал корреспонденту районной газеты, что его бригада ударно поработала — удалили более 30 инвазивных деревьев по всему району.

Елена АНАНИЧ.