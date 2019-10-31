Mazda улучшила оснащение флагманского кроссовера CX-9

Источник материала: Tut.by

Нынешнюю модернизацию кроссовера Mazda CX-9 масштабным не назовешь, но кое-какие обновки автомобилю перепали. В первую очередь это пересмотренное оснащение и слегка возросшая тяга двигателя.





Крутящий момент 2,5-литрового турбомотора под капотом увеличился на 14 Нм — до 434 Нм при работе на бензине АИ-98. Мощность агрегата, сблокированного с 6-ступенчатым «автоматом», не изменилась (254 «лошадок»), а среди прочих технических новшеств — система Off-Road Traction Assist, доступная для полноприводных версий CX-9 и имитирующая блокировки межколесных дифференциалов.





Список опций CX-9 пополнился функцией бесконтактного открытия багажной двери (достаточно провести ногой под бампером) и раздельными сиденьями на втором ряду вместо трехместного дивана. Важный момент — все новшества для CX-9 пока актуальны для рынка США, где прием заказов уже начался. Цены начинаются от 33 790 долларов.





В Беларуси CX-9 предлагается с дефорсированным до 231 л.с. мотором, 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Стоимость — от 93 560 рублей.