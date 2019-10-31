«По факту от них остаются только литье корпуса и башни». Российская армия получила новые Т-80БВМ

Источник материала: Tut.by

Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш», в составе корпорации «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») отправил Вооруженным силам РФ первую партию модернизированных танков Т-80БВМ. Об этом сообщил ТАСС его директор Игорь Лобов.



Фото: otvaga2004

«Это новая модернизированная версия машины Т-80, которая получила и новый модернизированный двигатель, усиленное бронирование и улучшенное средство управления огнем. Эта машина на порядок лучше предыдущих версий Т-80, она незаменима в условиях севера и очень хорошо показала себя на соревнованиях по танковому биатлону в этом году», — рассказал он.

По словам Лобова, первая партия отправилась напрямую в воинские части на севере России. «До конца года мы сделаем еще несколько поставок и завершим этот заказ. Он очень значим для нашего предприятия, в работе участвует весь коллектив завода. Надеемся, что модернизация и в дальнейшем будем доверена нам», — сказал руководитель завода.

В пресс-службе предприятия ТАСС пояснили, что эта модификация Т-80БВМ является новейшей и впервые поставляется в вооруженные силы. «Ранее уже сообщалось о поставках Т-80БВМ, но речь тогда шла о более ранней модернизации Т-80БВ», — сказали на заводе.

Модернизированные танки

Начальник цеха АО «Омсктрансмаша» Павел Сироткин рассказал ТАСС, что процесс модернизации танка происходит параллельно с его капитальным ремонтом. «Это танки 80-х годов, по факту от них остается только литье корпуса и литье башни. Фактически все делается с нуля», — отметил он.

По словам специалиста «Омсктрансмаша» Станислава Соколова, на танк для повышения огневой мощи устанавливается новый прицел наводчика, для повышения защищенности — модульная динамическая защита, дополнительные экраны корпуса, противокумулятивные решетчатые экраны. Газотурбинный двигатель, который способен работать на дизельном топливе, бензине и керосине, благодаря модернизации потребляет на треть меньше топлива. «Этот двигатель запускается без подготовки в условиях низких температур, что особенно важно в условиях севера», — рассказал журналистам Соколов.

Сироткин отметил, что срок сборки танка составляет около месяца. «Потом происходят его полигонные испытания — каждый танк проходит не менее 100 км и делает не менее двух выстрелов из пушки. После технической обработки, окраски и комплектования изделия он отправляется на склад готовой продукции», — добавил он.

Представитель госзаказчика Дмитрий Зайков добавил, что модернизация контролируется на каждом этапе, после чего происходит приемка продукции в полном соответствии со всеми требованиями госконтракта.