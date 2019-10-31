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Знакомьтесь: Александр Смоляков

01.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Знакомьтесь: Александр Смоляков

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Директор ГУСУ «Осиповичская районная детско-юношеская спортивная школа»

Александр Смоляков

Родился 17 декабря 1973 года в г.п. Краснополье на Могилевщине. После окончания школы около года работал слесарем МТП колхоза «Авангард» в Осиповичском районе. С 1991 по 1995 учился в Академии физвоспитания и спорта (сегодня БГУФК). После получения диплома о профессиональном образовании год прослужил в Вооруженных Силах страны.

Греблей на байдарках и каноэ занимается с 1984 года. В 1997 пришел в детско-юношеский клуб (теперь ДЮСШ) руководителем гребного кружка, а с 1999 по 2007 был уже тренером-преподавателем той же дисциплины. Воспитанники Смолякова регулярно участвовали в различных соревнованиях, входили в состав сборных области и страны по гребле на байдарках и каноэ. До недавнего времени Александр занимал должность инструктора-методиста ДЮСШ по совместительству, 16 октября назначен директором учреждения.

Супруга Жанна — также педагог со стажем, работает с начальными классами в Вязьевской школе. Во всем родителей поддерживают 27-летний сын Никита и дочь Анастасия, которой 17.

Свободное время Александр посвящает рыбалке и вылазкам за грибами. Всегда есть чем заняться и на собственном подворье. Но и о спорте, естественно, не забывает.

— Сегодня в спортшколе занимается чуть более 500 мальчишек и девчонок на 7 отделениях. Работают с ними 15 тренеров. В «копилке» ДЮСШ — 6 спортивных объектов: непосредственно школа, ФОК «Юность», стадионы «Олимпиец» и «Локомотив», шахматно-шашечный клуб «Дебют» и гребная база в Вязье, — говорит директор. — Конечно, фронт работ немалый. Сейчас, например, готовим документы на приобретение нового оборудования, спортинвентаря, формы для наших воспитанников: Министерство спорта и туризма выделило 20 тысяч рублей. Непрерывен и тренировочный процесс: ежедневно занимаются дети, залы арендует взрослое население.

Бесспорно, в ДЮСШ есть как талантливые воспитанники, так и отличные преподаватели. Будем вместе работать, развиваться и получать награды.

 
 
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Знакомьтесь Директор ГУСУ «Осиповичская районная детско-юношеская спортивная школа» Александр Смоляков Родился 17 декабря 1973 года в г.п. Краснополье на...
 
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