МВФ назвал белорусскую экономику наиболее долларизированной

Источник материала: Виртуальный Брест

Долларизация белорусской экономики выше, чем десять лет назад, заявил руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) по оценке экономической ситуации в Беларуси Жак Миньян, передает корреспондент Sputnik.





На этой неделе в Минске начала работу миссия МВФ , в рамках которой пройдут обсуждения с властями и экспертами экономической ситуации в республике.

По словам Миньяна, нет более важного вопроса для белорусской экономики, чем дедолларизация.

"У Беларуси одна из наиболее долларизированных экономик в Восточной Европе", - констатировал представитель МВФ.

При этом он обратил внимание, что наиболее высокие показатели по этому вопросу демонстрируют кредиты и депозиты.

"Несмотря на то, что уровень долларизации в последние годы понижается, она все еще выше, чем десять лет назад", - считает Миньян.

По его мнению, это является проблемой, потому что это подвергает угрозе экономику и ликвидность из-за депозитов в иностранной валюте.

Представитель МВФ отметил, что единственной защитой являются ликвидность банков и накопленные резервы Национального банка.

"В Беларуси они гораздо выше, чем несколько лет назад, но все равно этот показатель не на том уровне, который мы хотели бы видеть", - подчеркнул Миньян.

При этом он обратил внимание, что угрозу экономике могут представлять заемщики в иностранной валюте, потому что они не всегда могут хеджировать свои доходы, а в случае мирового кризиса национальная валюта может обесцениться.

"Высокая долларизация уменьшает эффективность монетарной политики. У Беларуси 90% внешнего долга (номинировано - Sputnik) в иностранной валюте", - напомнил глава миссии МВФ.

После чего добавил, что динамика долга Беларуси демонстрирует рост, что связано "с различными шоками обменного курса".

Миньян считает, что главным фактором для проведения дедолларизации является проведение хорошей макроэкономики и пруденциальной политики.

"Нужно чтобы те, кто берет займы и предоставляет в иностранной валюте осознавали, какие последствия это несет", - призвал он.

По его мнению, хорошая новость заключается в том, что Нацбанк готовит стратегию дедолларизации.

"Больше нечего сказать пока мы не увидим эту стратегию во плоти", - сказал представитель МВФ.

После чего признал, что последние 4-5 лет экономическая политика в Беларуси улучшилась. Рецессия 2015-2016 года стала тревожным звоночком.

Теперь с монетарной точки зрения политика улучшилась.

"Исторический минимум инфляции стабильный обменный курс - это все свидетельствует о том, что (политика - Sputnik) успешная", - сказал Жак Миньян.