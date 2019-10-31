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В Беларуси предлагается отменить административные процедуры при открытии юрлицами счетов за границей

01.11.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси предлагается отменить административные процедуры при открытии юрлицами счетов в банках за границей. Об этом сообщил заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц во время международного форума высокого уровня, посвященного вопросам повышения доверия к национальным валютам, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси предлагается отменить административные процедуры при открытии юрлицами счетов за границей

Сергей Калечиц

"Завершающим этапом либерализации валютных отношений станет принятие новой редакции закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Законопроектом предусмотрена полная отмена административных процедур (то есть разрешений) при проведении физическими лицами - резидентами валютных операций, связанных с движением капитала, а также при открытии и использовании юридическими лицами - резидентами счетов в банках за границей", - сказал Сергей Калечиц.

 
 
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  В Беларуси предлагается отменить административные процедуры при открытии юрлицами счетов в банках за границей. Об этом сообщил заместитель председателя...
 
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