В Беларуси предлагается отменить административные процедуры при открытии юрлицами счетов за границей

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси предлагается отменить административные процедуры при открытии юрлицами счетов в банках за границей. Об этом сообщил заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц во время международного форума высокого уровня, посвященного вопросам повышения доверия к национальным валютам, передает корреспондент БЕЛТА.





Сергей Калечиц

"Завершающим этапом либерализации валютных отношений станет принятие новой редакции закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Законопроектом предусмотрена полная отмена административных процедур (то есть разрешений) при проведении физическими лицами - резидентами валютных операций, связанных с движением капитала, а также при открытии и использовании юридическими лицами - резидентами счетов в банках за границей", - сказал Сергей Калечиц.