Пинский железнодорожный вокзал «заминировали»

Источник материала: Виртуальный Брест

Пассажиров эвакуировали из здания вокзала.

Фото из архива Медиа-Полесья

По информации наших читателей, 1 ноября, около 11.00 часов произошла эвакуация пассажиров из здания Пинского ж/д вокзала. По предварительной информации, поступил звонок о заложенной там мине.

Более подробную информацию о происшествии сообщим позже.