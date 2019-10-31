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Пинский железнодорожный вокзал «заминировали»
01.11.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пассажиров эвакуировали из здания вокзала.
Фото из архива Медиа-Полесья
По информации наших читателей, 1 ноября, около 11.00 часов произошла эвакуация пассажиров из здания Пинского ж/д вокзала. По предварительной информации, поступил звонок о заложенной там мине.
Более подробную информацию о происшествии сообщим позже.
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Пассажиров эвакуировали из здания вокзала. Фото из архива Медиа-Полесья По информации наших читателей, 1 ноября, около 11.00 часов произошла эвакуация пассажиров...
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