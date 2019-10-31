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Пинский железнодорожный вокзал «заминировали»

01.11.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пассажиров эвакуировали из здания вокзала.

Фото из архива Медиа-Полесья

По информации наших читателей, 1 ноября, около 11.00 часов произошла эвакуация пассажиров из здания Пинского ж/д вокзала. По предварительной информации, поступил звонок о заложенной там мине.

Более подробную информацию о происшествии сообщим позже.

 
 
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  Пассажиров эвакуировали из здания вокзала. Фото из архива Медиа-Полесья По информации наших читателей, 1 ноября, около 11.00 часов произошла эвакуация пассажиров...
 
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