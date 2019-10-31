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Сравните Советскую сейчас и десятилетие назад

01.11.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На снимке 2008-го видно кафе «Талисман», слева от него был вход во внутренний дворик, где располагался фотосервис Kodak, а ещё левее – кафе «Крез».

      Сравните Советскую сейчас и десятилетие назад

      Фасады домов и крыши требовали ремонта, а фонари только начали устанавливать. Тогда в Бресте только начинали думать, как встречать 1000-летний юбилей.

      Сравните Советскую сейчас и десятилетие назад


      Можно сравнить, как изменилась за это время Советская.

       
      Теги: Брест
       
       
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        На снимке 2008-го видно кафе «Талисман», слева от него был вход во внутренний дворик, где располагался фотосервис Kodak, а ещё левее – кафе «Крез». Фасады домов и...
       
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