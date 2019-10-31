Сравните Советскую сейчас и десятилетие назад

Источник материала: Виртуальный Брест

На снимке 2008-го видно кафе «Талисман», слева от него был вход во внутренний дворик, где располагался фотосервис Kodak, а ещё левее – кафе «Крез».





Фасады домов и крыши требовали ремонта, а фонари только начали устанавливать. Тогда в Бресте только начинали думать, как встречать 1000-летний юбилей.







Можно сравнить, как изменилась за это время Советская.