Сравните Советскую сейчас и десятилетие назад

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01.11.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На снимке 2008-го видно кафе «Талисман», слева от него был вход во внутренний дворик, где располагался фотосервис Kodak, а ещё левее – кафе «Крез».
Фасады домов и крыши требовали ремонта, а фонари только начали устанавливать. Тогда в Бресте только начинали думать, как встречать 1000-летний юбилей.
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На снимке 2008-го видно кафе «Талисман», слева от него был вход во внутренний дворик, где располагался фотосервис Kodak, а ещё левее – кафе «Крез». Фасады домов и...
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