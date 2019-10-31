|
В Бресте изменяют расписания трех автобусных маршрутов
01.11.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 4 ноября изменяют расписания автобусов № 7, 13А и 39Б по рабочим дням.
МАРШРУТ № 7 «Газоаппарат» – Пункт подготовки вагонов»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 4 ноября изменяют расписания автобусов № 7, 13А и 39Б по рабочим дням. МАРШРУТ № 7 «Газоаппарат» – Пункт подготовки вагонов» РАБОЧИЕ ДНИ «Газоаппарат» 6:10 6:30 7:02...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)