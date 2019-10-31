Потенциальные тунеядцы. В Беларуси заметно выросло число тех, кто уезжает на заработки за границу

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси за последний год заметно выросло число тех, кто отправился на заработки. В третьем квартале этого года за границей трудилось 108,8 тысячи человек, следует из данных выборочного обследования Белстатом домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения. Это на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В статистике учитываются те, кто трудился за границей до года. Власти намерены, к примеру, поднять зарплаты медикам, чтобы те не уезжали из страны, но мы помним, чем закончились обещания повысить заработки строителей: их сначала подняли после требования президента, а потом снизили.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Для сравнения: в 2014 году за пределами страны, по официальной статистике, трудилось 62,2 тысячи человек, в 2015-м — 39,4 тысячи, в 2016-м — 59,5 тысячи, в 2017-м — 83 тысячи, в 2018-м — 95,4 тысячи.

При этом большинство уехавших на заработки в третьем квартале этого года «осели» в России — 75,3%. Но этот показатель сокращается. К примеру, в 2017-м этот показатель составлял 83,9%.

По данным департамента по гражданству и миграции МВД, за первые девять месяцев года на заработки за границу выехало 7386 человек. В статистике департамента по гражданству и миграции МВД речь идет о тех белорусах, которые выезжают на работу за границу при содействии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть лицензия на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси. Те, кто уехал самостоятельно, в этой статистике не учитываются.

Что власти говорят о трудовой миграции?

При этом у властей неоднозначное отношение к трудовой миграции белорусов. 30 октября Александр Лукашенко, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, заявил, что «силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет». «Все равно силой человека не удержишь. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми», — сказал президент. По его словам, в Беларуси будут принимать меры, чтобы удержать специалистов. Речь, в частности, идет о создании необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы.

В то же время Александр Лукашенко отметил: он не особо озадачен тем, что белорусские врачи будут мигрировать в другие страны. Даже несмотря на то, что некоторые страны уже включились за борьбу за наших специалистов, среди них как минимум Польша, Литва, Германия и Чехия. При этом Минздрав еще в начале этого года признавал проблему трудовой миграции медиков.

Отметим, что президент за последние несколько лет неоднократно обращал внимание на трудовую миграцию белорусов. К примеру, 19 октября 2018 года Александр Лукашенко на встрече со студентами гродненских вузов заявил, что не советует им уезжать из страны, потому что «всегда будете там людьми второго сорта».

14 августа 2018 года Александр Лукашенко на совещании о выполнении поручений по комплексному развитию Оршанского района обратил внимание на проблему низких зарплат и трудовой миграции.

— Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, — из вашей Витебской области, — обратился президент к председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу. До этого о проблеме «ощутимой» трудовой миграции говорили в Федерации профсоюзов: чтобы сдержать ее, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».

Что власти обещают уезжающим на заработки специалистам, а что получается по факту?

В ноябре 2018 года Александр Лукашенко заявил, что важнейшими задачами строительной отрасли являются сохранение и развитие кадрового потенциала. «В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?» — спросил президент.

Власти приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители. Но позже заработки строителей понизили.