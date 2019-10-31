Каллаур о единой валюте с Россией и Казахстаном: Речи об этом не идет

Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур ответил на вопросы журналистов на конференции к 25-летию белорусского рубля.





— Расскажите, как удалось сохранить и удержать рубль.

— Предусмотренная в пятилетнем плане совместная с правительством ответственная политика.

— Может быть, существуют кулуарные истории о том, как вам удалось сдержать эмиссию?

— Ничего такого не было. Все, что мы хотели делать, мы заранее объявляли. Если не получалось — объясняли. Открытая ответственная политика, правильно выстроенные коммуникации.

— В чем смысл «дорожных карт», которые вы подписали с Россией? Помимо тех общих слов, которые были в пресс-релизе?

— Мы принципиально договорились о гармонизации денежно-кредитных политик по отдельным вопросам. Что имеется в виду? И в Беларуси, и в России должен быть единый режим монетарной политики — это таргетирование инфляции. В России этот режим работает, в Беларуси его предстоит реализовать. Если законодательство будет приведено в соответствие с этим режимом, то он будет функционировать с 1 января 2020 года.

Во-вторых, обменные курсы национальных валют должны быть плавающие. Цели по инфляции: именно ценовая стабильность будет для нас и для Центробанка России ключевым вопросом, цели по инфляции должны быть близкими.

— Национальный банк выступил с инициативой разработки стратегии повышения доверия к национальной валюте — какова судьба этого документа?

— Мы предварительно обсудили этот документ с правительством, еще раньше на консультативном совете Нацбанка. Теперь проведем консультации с экспертами и будем предлагать правительству принять.

— На следующий год заложен средний курс доллара на 10% выше, чем в этом. Чего вообще ждать?

— Нацбанк придерживается плавающего курса и прогнозы по курсу не определяет! Что касается фактической деятельности, то мы ожидаем ценовой и финансовой стабильности. В рамках этого, естественно, будут колебания в отношении других валют, но в пределах отклонений, которые не могут быть выше уровня инфляции. Безусловно, если не будет каких-то шоков.

Курсовая политика предусматривает соответствующую адаптацию к внешним шокам, если таковые будут. Во всяком случае пока что мировое сообщество сюрпризов не ожидает, кроме снижения ВВП.

— Как на судьбу нашего рубля влияют периодически возникающие спекуляции насчет некоего евразийского рубля, алтына?

— Это разговоры, которые ни на чем не основаны. Они волнуют общественность, формируют повышенные инфляционные и девальвационные ожидания. Но такого рода высказывания никаких оснований не имеют! В рамках ЕАЭС мы рассматривали вопрос о формировании единого рынка — речи о какой бы то ни было наднациональной валюте не идет.