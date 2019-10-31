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Жителя Дрогичинского района будут судить за пьяное ДТП

01.11.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратура Брестской области изучила и направила в суд Дрогичинского района уголовное дело по обвинению местного жителя в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений пассажиру, и оставлении его в опасности, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры.

Жителя Дрогичинского района будут судить за пьяное ДТП

ДТП произошло 27 июня этого года в деревне Сварынь Дрогичинского района. Установлено, что 49-летний водитель в нетрезвом состоянии (концентрация этилового спирта в крови составила 2,62 промилле) ехал на автомобиле Ford Fiesta по ул.Ленина. Пассажир на переднем сидении не был пристегнут ремнем безопасности. Напротив местной средней школы скорость легкового авто составляла около 100 км/ч при максимально разрешенной 40 км/ч. Во время движения водитель потерял контроль над управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части и наехал на опору линии электропередачи.

После ДТП обвиняемый скрылся с места происшествия, оставив потерпевшего пассажира в опасном для жизни состоянии.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Брестской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании доказательств по делу, согласились с квалификацией действий обвиняемого по ч.4 ст.317 и ч.3 ст.159 УК.

Мужчина находится под стражей.

 
 
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  Прокуратура Брестской области изучила и направила в суд Дрогичинского района уголовное дело по обвинению местного жителя в нарушении правил дорожного...
 
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