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Чеширский пес. Брестчанка Татьяна Рудик выиграла гран-при конкурса собачьих стрижек в столице

01.11.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В нашей рациональной действительности порой так не хватает капельки сумасшествия и сказки. И нет никого, кто бы знал это лучше, чем Чеширский кот!

Чеширский пес. Брестчанка Татьяна Рудик выиграла гран-при конкурса собачьих стрижек в столице

Автор фото: архив автора

«Серьезное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой. - А жизнь - это серьезно? - О да, жизнь - это серьезно! Но не очень...», - смеясь, процитировала главного гида по волшебным мирам Татьяна Рудик. 

- Твоя любовь к «Алисе в Стране чудес» помогла тебе победить?

- Скорее любовь к кинорежиссеру Тому Бёртону с его удивительной страной чудес, где коты улыбаются! Бёртон обладает уникальным чувством прекрасного. Питаться его идеями для творчества можно бесконечно. Так я и сделала в этот раз...

Чеширский пес. Брестчанка Татьяна Рудик выиграла гран-при конкурса собачьих стрижек в столице


- Что за конкурс был?

- В Минске в рамках выставки «МирЗоо» в третий раз проходил белорусский открытый конкурс «Фестиваль креативного груминга». Три десятка участников было, приехали и грумеры из Украины.

- Ты поехала на конкурс с двумя собаками?

- Да. В один день я участвовала в состязании на лучшую азиатскую стрижку с карликовым пуделем фантомом Рэмом. Это питомец моей приятельницы. Не так просто подобрать собаку для конкурса. У нее должны быть соответствующие характер, выдержка, нрав, и, конечно, много общения с мастером. Я давно поглядывала на Рэма. Видела в нем что-то от цыган, что-то от индейцев в облике. Так родился «ацтекский воин». Для первого выхода в свет мы справились с Рэмом отлично – третье место.

Чеширский пес. Брестчанка Татьяна Рудик выиграла гран-при конкурса собачьих стрижек в столице


- Азиатский стиль в стрижках – это же очень сложно!

- Да. Потому что помимо идеальной стрижки, надо придать детскость выражению мордочки собаки.

- Твоя вторая собака на этой выставке, с которой ты взяла гран-при, тоже пудель, но уже большой.

- Да, большой шоколадный пудель по кличке Ляля, воспитанница моей приятельницы Елены, недавно пришедшей в профессию грумера. Ляле пять лет, с ней у меня давняя дружба, и она отличная модель. При подготовке к конкурсу мы с ней проводили в день по три-четыре часа. Мы придумали ей образ – гусеница Абсолем.

Чеширский пес. Брестчанка Татьяна Рудик выиграла гран-при конкурса собачьих стрижек в столице


- Вы на суд жюри предстали так: Ляля была Шляпником, ты – Чеширским котом, а Елена - гусеницей. Скажи, волновалась? У тебя ведь за плечами множество конкурсов и побед, можно уже быть уверенной в себе.

- В самом начале на любом конкурсе волнуюсь, а потом начинаю получать удовольствие от процесса и уверенность приходит сама собой.

- Оторвать глаз от роз, которые ты выложила на шерсти Ляли, просто невозможно. Но почему розы? С гусеницей на ноге понятно – всё тот же Абсолем. А розы?

Чеширский пес. Брестчанка Татьяна Рудик выиграла гран-при конкурса собачьих стрижек в столице


Татьяна вновь процитировала Кэрролла: «Большой розовый куст рос рядом со входом в сад. Розы, которые росли на нем, были белыми, но рядом с ним стояли три садовника, которые энергично красили их в красный цвет. Алиса подумала, что это было очень странно, и подошла поближе. - Зачем вы красите эти розы? - Видите ли, мисс, здесь должен был расти алый розовый куст, а мы посадили здесь белый по ошибке; и, если бы Королева узнала об этом, она бы приказала отрубить нам головы. Поэтому, мы делаем все возможное».

Чеширский пес. Брестчанка Татьяна Рудик выиграла гран-при конкурса собачьих стрижек в столице


- Думаю, и ты сделала всё возможное!

- Я старалась и рада результату – первое место и гран-при. Как поучал Чеширский кот: «Смотри, учись, действуй!» Так и живу!

 
Теги: Минск
 
 
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  В нашей рациональной действительности порой так не хватает капельки сумасшествия и сказки. И нет никого, кто бы знал это лучше, чем Чеширский кот! Автор фото:...
 
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