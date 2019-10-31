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На участке в д. Страдечь мужчина нашел патроны и костные останки
01.11.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В милицию вчера обратился мужчина, который рассказал, что на своем земельном участке вместе с сыном копал траншею для посадки голубики. В ходе выполнения земляных работ они обнаружили костные останки, два патрона и составные части винтовки.
На место выехала следственно-оперативная группа, специалисты Государственного комитета судебных экспертиз и саперно-пиротехническая группа. Из земли были извлечены 79 патронов, костные останки, а также фрагменты личных вещей. Предположительно, обнаруженное относится к периоду Великой Отечественной войны.
- Какому количеству людей принадлежат костные останки, а также давность их захоронения установит медико-криминалистическая экспертиза. В ходе проведения баллистической экспертизы будет установлена марка патронов и их пригодность для стрельбы, - сообщила Zarya.by официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.
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В милицию вчера обратился мужчина, который рассказал, что на своем земельном участке вместе с сыном копал траншею для посадки голубики. В ходе выполнения...
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