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Проблему высоких бордюров и отсутствия съездов планируют решить в Пружанах в ближайшее время

01.11.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Организация пешеходного и велосипедного движения в Пружанах требует внимания не только органов местной власти, но и СМИ. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время личного приема в Пружанском райисполкоме.

Проблему высоких бордюров и отсутствия съездов планируют решить в Пружанах в ближайшее время

Вопрос поднял житель райцентра. Мужчину оштрафовали сотрудники ГАИ за то, что он ехал на велосипеде по проезжей части, а не по тротуару. Дело было на ул.Пионерской. По словам заявителя, для велосипедистов она не приспособлена - движению мешают высокие бордюры и отсутствие съездов.

Проблема существует, признал председатель райисполкома Юрий Бисун. Более того, работа по организации пешеходного и велосипедного движения в райцентре уже ведется.

"Мы составили программу, разработали план понижения бордюрных камней. Где нет возможности сделать велосипедную дорожку, разметка нанесена по улицам, знаки поставлены, что велосипедное движение. Эта работа идет, но она требует больших затрат. Думаем ее сделать в течение этого и следующего года", - пояснил руководитель районной вертикали.

"Информация людям доведена? - поинтересовался Андрей Кунцевич. - Надо, чтобы люди знали, когда и участок какой улицы будет обустроен. Поскольку это, действительно, важно и касается не только велосипедистов, а также мам с колясками, ослабленных людей. Я просил бы районную газету уделить внимание этой теме".

 
 
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  Организация пешеходного и велосипедного движения в Пружанах требует внимания не только органов местной власти, но и СМИ. Об этом заявил заместитель главы...
 
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