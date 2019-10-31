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Предвыборная программа кандидата в депутаты Андрея ВОЙТЕНКОВА

01.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Родился 22 мая 1972 года в деревне Вязьма Быховского района.  Продолжив дело отца, свою трудовую деятельность начал в 1992 году электромонтером Быховского района электрических сетей. В этой организации работал диспетчером, начальником диспетчерской службы, главным инженером организации.

Предвыборная программа кандидата в депутаты Андрея ВОЙТЕНКОВА

В марте 2006 года назначен на должность  начальника Быховского района электрических сетей.

Женат. Имею двоих детей.

Уважаемые избиратели!

Быховщина – моя малая родина. Я не только живу и работаю здесь, но на протяжении длительного времени стремлюсь сделать жизнь своих земляков лучше. Можно сказать, светлее.

Являясь депутатом районного Совета депутатов, встречаюсь со своими избирателями, оказываю помощь в решении их вопросов.

Понимаю и знаю нужды и проблемы людей. Сейчас, принимая активное участие в избирательной кампании, узнаю и проблемы населения всего нашего избирательного округа.

Уверен: в моих силах решить эти проблемы и нужды на законодательном уровне. Точно знаю: общими усилиями мы можем сделать нашу жизнь лучше. Мои знания, убеждения и активная гражданская позиция позволят оперативно и эффективно решать проблемы людей, послужат серьезным фундаментом системной работы для повышения уровня жизни наших граждан.

На выборы я иду в качестве кандидата, за которым стоит не политическая партия, а обычные люди. Выражаю благодарность всем жителям Быховского, Краснопольского, Костюковичского, Славгородского районов за доверие и поддержку, оказанные мне при выдвижении кандидатом в депутаты.

Дорогие избиратели! Очень дорожу и горжусь вашим доверием!

Моя предвыборная программа проста и понятна. Она направлена на сохранение всего лучшего, что создано за прошедшие годы, и приумножение достигнутого.

В случае оказания мне доверия и поддержки, через законодательную инициативу буду отстаивать и защищать ваши интересы в Парламенте, основные усилия будут сосредоточены на решении следующих задач:­

  • создание благоприятных условий по привлечению инвестиций и увеличению количества рабочих мест для трудоустройства населения наших районов;­
  • решение накопившихся проблем в жилищно­коммунальном хозяйстве;­
  • сохранение и развитие государственной поддержки молодым людям и их семьям в строительстве жилья и воспитании детей;­
  • прозрачное и понятное формирование тарифов на услуги ЖКХ;­
  • совершенствование медицинского и социального обслуживания.

Все эти задачи могут и должны решаться главным законодательным органом страны при дальнейшем сохранении политической стабильности, гражданского мира и согласия в белорусском обществе.

Я твердо знаю: решение государственных задач невозможно без решения конкретных проблем отдельных людей. Поэтому главным приоритетом для меня был, есть и будет простой человек с его повседневными нуждами и проблемами. Это составляет основу моей жизненной позиции.

Я призываю всех граждан, неравнодушных к прошлому, настоящему и будущему нашей страны, в день выборов, 17 ноября, прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

Ваше доверие — моя ответственность!

 

 
 
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Родился 22 мая 1972 года в деревне Вязьма Быховского района.  Продолжив дело отца, свою трудовую деятельность начал в 1992 году
 
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