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Предвыборная программа кандидата в депутаты Сергея СЫРАНКОВА

01.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Сыранков Сергей Александрович родился в 1983 году в г.п.Краснополье, с отличием окончил Краснопольскую СШ №1, факультет иностранных языков МГУ им. А.Кулешова. До 2018 года работал на Краснопольщине, где прошел трудовой путь от учителя немецкого языка в сельской школе до начальника отдела образования райисполкома.

Предвыборная программа кандидата в депутаты Сергея СЫРАНКОВА

В 2017 году прошел переподготовку в Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

В настоящее время ­ первый заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома. Член КПБ. Депутат Могилевского областного Совета депутатов двадцать восьмого созыва. Женат, отец сына и двух дочерей.

Уважаемые избиратели!

Позвольте выразить вам благодарность за доверие и поддержку, оказанную мне при выдвижении кандидатом. В мою поддержку было собрано 8695 подписей.

Уважаемые земляки!

Нас объединяет не только общая история, но и общая беда – авария на Чернобыльской АЭС, изменившая не только экономику наших районов, но и судьбы людей. Я крайне негативно отношусь к давно устоявшемуся понятию «пострадавшие регионы», ставшему своеобразным ярлыком для окружающих. Пришло время изменить этот стереотип. И в случае избрания меня депутатом осуществить это постараюсь путем реализации ряда направлений.

Я буду поддерживать курс, проводимый Президентом Республики Беларусь, направленный на построение суверенного государства, гарантирующего право на труд, достойную заработную плату, правопорядок, служащего интересам каждого гражданина и всего общества.

Одна из главных наших общих проблем – это занятость населения. Поэтому приоритетом моей деятельности будет содействие созданию новых и повышению эффективности действующих производств, увеличению количества рабочих мест, созданию благоприятных условий по привлечению инвестиций в экономику наших районов.

Поскольку будущее главным образом зависит от молодёжи, очень важной является проблема предотвращения оттока молодежи. Для этого необходимо решить задачу с закреплением молодых специалистов через решение жилищной проблемы путем перехода жилья из статуса арендного в частную собственность по завершению 10 лет труда.

Пристальное внимание я буду уделять вопросу повышения престижа профессии педагога в обществе, материальному стимулированию труда работников социальной сферы, дальнейшему совершенствованию материально­технической базы учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Большое внимание будет уделяться решению проблем в сфере ЖКХ (улучшение качества питьевой воды, газификация сельских населенных пунктов и другие вопросы).

Качество дорог по­прежнему проблемный вопрос для нашего региона. В связи с этим нужно добиваться возврата в бюджеты районов в полном объеме средств, которые аккумулируются от уплаты «дорожного сбора».

Правильное воспитание ребенка ­ это самый ценный вклад в будущее, поэтому создание безопасной интернет­среды для наших детей – сегодня один из серьёзнейших вопросов, требующих урегулирования на законодательном уровне.

Важной составляющей моей деятельности будет сохранение и приумножение духовно­исторического и культурного наследия, недопущение фактов фальсификации истории, дальнейшее позиционирование Республики Беларусь как важнейшей миротворческой площадки.

Уважаемые избиратели!

Я отдаю себе отчет и понимаю, какую ответственность в случае избрания меня депутатом возлагаю на себя и как много мне предстоит сделать для того, чтобы оправдать ваше доверие.

Я буду добросовестно работать в Парламенте и, используя депутатские возможности и полномочия, стараться помочь вам в решении возникающих проблем. В своей работе я буду руководствоваться только законом, здравым смыслом и вашими интересами. Не могу обещать, что все возникшие вопросы будут решены, но то, что ни один из них не останется без моего внимания, я гарантирую!

Вместе мы можем изменить к лучшему многое
в жизни наших районов!

 
 
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Сыранков Сергей Александрович родился в 1983 году в г.п.Краснополье, с отличием окончил Краснопольскую СШ №1, факультет иностранных языков МГУ им.
 
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